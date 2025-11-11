Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. Altyapı Takımları Fırtına Gibi Esmeye Devam Ediyor

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. altyapı takımları, geçtiğimiz hafta sonu oynadıkları karşılaşmalarda aldıkları başarılı sonuçlarla dikkat çekmeye devam etti.

Kırmızı-beyazlı gençler, çıktıkları 5 maçta 4 galibiyet,1 beraberlikle haftayı kapattı.

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. farklı yaş gruplarındaki altyapı takımları, sahadaki başarılı oyun anlayışı ve tempolu oyunlarıyla rakiplerine göz dağı vermeye devam etti. 2025-2026 sezonunda ligleri başlayan tüm kategorilerde alınan başarılı sonuçlar, kulübün altyapıdaki yapılanmanın temelinde doğru adımların atıldığını ve başarılı çalışmaların yapıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. U-17 Takımı Adından Söz Ettirmeye Devam Ediyor

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. U-17 Takımı Gelişim Ligi'nde başarılı sonuçlar almaya devam ederken, bu hafta sonu deplasmanda oynadığı Sarıyer maçını 2-0 kazanarak istikrarlı bir şekilde yoluna devam ederken; en yakın rakipleri Galatasaray A.Ş. 'nin kendi evinde oynadığı maçı Kasımpaşa A.Ş. ye 4-2 kaybetmesi bir diğer rakibi Fenerbahçe A.Ş. min ise Eyüpsporla berabere kalması sonucu puan farkını açmaya devam etti.

U-16 Takımı ise deplasmanda oynadığı zorlu geçen Sarıyer maçını 1-0 kazanarak hanesine 3 puan yazdırmayı bildi.

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. U-15 Takımı Pendik Bld. Çamlık Stadında Ümraniyespor ile oynanan seyir zevkinin yüksek olduğu bol gollü ve çok çekişmeli geçen maçı 5-4 kazanmasını bildi.

U-14 Takımı ile Ümraniyespor itakımları arasında oynanan ve gol düellosu gibi geçen maçta takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı. Müsabaka atılan karşılıklı gollerle 3-3 sonuçlandı

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. U-12 Takımı ise hafta sonu Pendikspor Sahil Tesislerinde misafir ettiği rakibi Eyüpspora şans tanımadı ve sahadan 4-2 lık galibiyetle ayrıldı.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Spor