Atatürk ve Cumhurbaşkanı hakkında hakaret eden şüpheli hakkında karar verildi

Diyarbakır Sur Belediyesi’nde yaşanan skandallar sonrası karar verildi. Mazbata töreninde Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden şahıs hakkında mahkeme kararı verildi. Şahsın yaptığı hakaret karşılıksız kalmadı.

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Atatürk ve Cumhurbaşkanı hakkında hakaret eden şüpheli hakkında karar verildi

31 Mart yerel seçimlerinin ardından tartışmalar bir türlü bitmedi. Özellikle de doğuda bazı şehirlerde yaşananlar gün yüzüne çıktı. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde mazbata töreninde ise, skandal bir olay yaşandı.

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Törende Atatürk ve Erdoğan’ı gösteren bir şahıs hakaretlerde bulundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözler infial yarattı.

HAKARET EDEN ŞAHIS TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sur Belediyesi’nde yaşananlara sessiz kalmadı. Bakanlığın gerekli kurumları ve yargı şahsa cezayı kesti. Bakan Tunç sosyal medya hesabı üzerinden şunu paylaştı;

“Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Belediye Başkanın göreve başlaması nedeniyle gerçekleştirilen programda, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarfedilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğince, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret"ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin mevcut olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verilmiştir.”

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