Kurabiyenin tanesi 110 TL olur mu? Fırın sahiplerinden çok konuşulacak açıklama: 'Fiyatı az zam yapmayı düşünüyoruz'

'Dışarıda yemiyoruz' akımının sembolü olan, bir tanesi 110 lira olan kurabiye gündem oldu. Eleştirilerin hedefindeki fırın sahibi ile Haber Global ekibi konuştu.

İŞ YERİ SAHİBİNDEN ÇOK KONUŞULACAK AÇIKLAMA

Tanesi 110 lira olan Kuzguncuk Mantarı önce sosyal medyayı ardından ülkeyi salladı. Vatandaş böyle fiyat olur mu diyerek tepki gösterdi. Fırın sahipleri ise fiyat az zam yapmayı düşünüyoruz dedi.

"FİYATI AZ ZAM YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Fırın sahibi verdiği yanıtta, "Fiyatlandırmamız neredeyse maliyetine sattığımız bir ürün biz zam yapmayı düşünürken kurtarmıyor. Bu kesinlikle 1 kurabiye değil bizim patentli ürünümüz. Bu kurabiyen sadece fıstıktan yapılıyor. Fiyat normal hatta zam bile yapabiliriz. Fıstığın kilosunu bin liraya aldığımız bir ürünü gündem yaptılar." dedi.

BOYKOT BAŞLADI

Kurabiye fiyatına tepkiler çığ gibi büyürken, boykot sesleri yükseldi. Sivil toplum kuruluşları

fiyatlara tepki için hafta sonu kafe ve restoranlara gitmeyin uyarısında bulundu. Boykot çağrıları 20 ve 21 Nisan'ı kapsıyor.