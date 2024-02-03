Askere giderken hangi telefonu almalı? En kullanışlı 5 asker telefonu

2015'e kadar askeri kurumlarda her türlü cep telefonu kullanılması yasaktı. Bununla birlikte, 2015'te kışlada cep telefonu kullanımı belirli koşullar altında askerlere izin verildi.

Bununla birlikte, askerlerde her model cep telefonunun kullanılabilirliği ve akıllı telefonların kullanımı belirli sınırlamalara tabidir.

Öncelikle, cep telefonunuzun internet özelliği olmamalıdır. Bu cihazda müzik dinleme ve film izleme gibi özellikler olmaması gerekir.

Askerde telefonunuzun kamerası video kaydı yapmamalıdır. Sonuç olarak, askerler tipik olarak basit ve tuşlu telefonları tercih eder.

Asker Telefonu Seçerken Dikkat Etmeniz Gereken Şeyler

Asker telefonu seçerken en önemli kriter şarj ömrü. çünkü sürekli şarja takmak durumunuzu zorlayabilir.

Çekim gücü yüksek bir telefon kullanmak daha iyidir. çünkü askerlik yerinizde baz istasyonları uzak olabilir.Seçeceğiniz telefon internet gibi akıllı telefon özelliklerine sahip olmamalıdır.

Askere gitmek isteyenler için en iyi beş asker telefonunu seçtik.

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Nokia 1200

Nokia 1200, tam anlamıyla bir asker telefonu olarak kabul edilir ve tarihin en ünlü telefonlarından biri.

Bu dayanıklı telefon 390 saat bekleme süresi ve 7 saat konuşma süresi sunar.

Sağlam kasa yapısı ve darbelere karşı yüksek dayanıklılığıyla bilinen Nokia 1200, zorlu koşullarda güvenilir bir performans gösterir.

Samsung SM-B310E modeli

Militanlar, 600 saat bekleme süresi ve 11 saat konuşma süresi sunan Samsung B310E'yi tercih edebilir.

Bu telefonun özelliklerine bakıldığında, kamerasının olmaması dikkat çekiyor.

Bu özellikleriyle Samsung B310E, askeri personelin veya zorlu koşullarda kullanım için gerekli olan tüm gereksinimleri karşılayabilir.

Anka M9

M9 modeli, dayanıklı ve şık tasarımı nedeniyle oldukça kullanışlı. Bu modelde el feneri ve radyo da var.

Anka M9, 250 dakikalık bekleme süresi ve 150 dakikalık konuşma süresi ile öne çıkıyor.

Günlük iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan bu telefon, hem kullanışlı hem de dayanıklı yapısıyla kullanıcılarına çok sayıda avantaj sunuyor.

Nokia 106

Diğer modellere göre daha çağdaş arayüzü olan Nokia'nın 106 tuşlu telefon modeli, özellikle 504 saatlik etkileyici bekleme süresiyle öne çıkıyor.

Özellikle askerler, 15.7 saatlik 2G bağlantısında kesintisiz konuşma süresi ve bekleme süresi nedeniyle bu telefonu tercih edebilir.

Nokia 106, modern, basit tasarımı ve uzun pil ömrü ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Ayrıca dayanıklı yapısı ve uzun pil ömrü de öne çıkıyor.

Samsung E1190

Samsung'un E1190 tuşlu telefonu, özellikle çağdaş yaşlıların tercih ettiği bir telefon olarak öne çıkıyor.

Ayrıca askerler telefon kullanmayı seviyorlar. Bu telefon, 570 saate kadar varan pil ömrüne sahip olmasıyla adından söz ettiriyor.

Samsung E1190, temel iletişim gereksinimlerini karşılamak isteyenler için dayanıklı ve kullanımı kolaydır.