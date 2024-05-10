KPSS şartı yok! Kızılay çok sayıda personel alacak

Türk Kızılay, "Faydalanıcı İlişkileri Sorumlusu (FYDİ-2024), Risk ve Uyum Sorumlusu (RSK - UYM - 2024), Hizmet Merkezi Memuru (HZM - 2024), Çağrı Merkezi Operatörü (ÇMO - 2024" pozisyonları için yeni iş ilanları yayınladı. Aşağıda şartlar ve başvuru süreci yer almaktadır.

Faydalanıcı İlişkileri Sorumlusu Pozisyonu İçin Aranan Nitelikler: İletişim, Yeni Medya, Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler alanlarında üniversite mezunu olmak.

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göç, insani yardım ve iletişim alanlarında en az iki yıllık deneyime sahip olmak gerekiyor.

İngilizce ve/veya Arapça'da okuma, yazma ve konuşma konusunda ileri düzeyde yetenek.

veri analizi, yorumlama ve raporlama becerileri.

Sosyal medya ve web sitelerinin yönetimi konusunda uzman olmak.

Power BI gibi veri görselleştirme ve analiz programlarına hakim olmak.

Microsoft Office programlarını etkili bir şekilde kullanabilme yeteneğine sahip olmak.

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esnek çalışma saatleri ve seyahat engeli olmamak.

B sınıfı ehliyeti ve aktif araç kullanımı.

Askerlik görevini tamamlamak ya da tecil ettirmiş olmak.

İş İlanı Risk ve Uyum Sorumlusu İçin Gerekli Nitelikler

Proje yönetimi deneyimi tercih sebebi.

İç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi yasalarına hakim olmak.

İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (okuma, yazma, konuşma).

Power BI raporlama aracını kullanabilme yeteneğine sahip olmak.

Microsoft Office programlarını ve özellikle Excel'i iyi bir şekilde bilmek.

B sınıfı ehliyeti olan ve aktif olarak araç kullanan bir kişi

Askerlik görevini en az iki yıl boyunca yerine getirmiş veya tecil ettirmiş olmak.

Hizmet Merkezi Memuru Olmak İçin Gerekli Nitelikler: En az önlisans derecesi.

Arapça'nın temel okuma, yazma ve konuşma becerilerine sahip olmak.

İnsani yardım sektöründe en az bir yıllık deneyime sahip olmak tercih sebebi olarak kabul edilir.

Microsoft Office programlarını etkili bir şekilde kullanabilme yeteneğine sahip olmak.

Güçlü iletişim ve ekip çalışmasına yatkınlık göstermek.

B sınıfı ehliyeti olan ve aktif olarak araç kullanan bir kişi

Askerlik hizmetini tamamlamak.