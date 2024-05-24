ABD enflasyon sonrası ne olacak? Fed, faiz indirimine sıcak bakıyor mu?

Yeni bir enflasyon görünümü verisi, Eylül ayından itibaren Fed faiz indirimleri olasılığını artırdı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan veriler piyasalarda olumlu etki yarattı. Ancak halen Fed’in faiz kararı yakından takip edilecek.

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ABD enflasyon sonrası ne olacak? Fed, faiz indirimine sıcak bakıyor mu?

Michigan Üniversitesi Tüketici Duyarlılığı ve 5 Yıllık Enflasyon Beklentileri verileri ABD ekonomisi için olumluydu. ABD için tüketici duyarlılığı Mayıs ayında 69,1'de yükseldi. Oysa önümüzdeki yıl için enflasyon beklentileri %3,5'ten %3,3'e düştü ve beş yıllık enflasyon görünümü %3'te sabit kaldı. Nisan'dan bu yana değişmedi ve daha önceki bir okuma olan %3,1'in altındaydı.

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Enflasyon verilerinde beklentilerin altında gelen rakamlar sayesinde faiz beklentilerinde iyileşme yaşandı. Hem ekonomistler hem de piyasa faizler içinde iyimser duruyor.

Sonuç olarak, ABD doları endeksi (DXY) 104.64'ün en düşük seviyesine geriledi. 105'in yüksek dolar endeksinden düştü. ABD'nin 10 yıllık Hazine getirisi de %4,467'ye düştü. Bitcoin, DXY ve Hazine getirilerinin karşısında hareket ederken, baskı hafifledi ve CME FedFatch Tool, Eylül ayında 25 bps faiz indirimlerinde %45'lik bir oran olduğunu gösteriyor.

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