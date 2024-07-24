Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapan Mansur Yavaş'a büyük tepki: 'Hani verdiğin sözler'

Seçimlerden önce bir çok alanda olduğu gibi ulaşımda zam yapılmayacağı vaatlerinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu vaatlerini unutarak daha önce yaptı zamlara yenisini ekleyerek toplu ulaşıma yüzde 40 zam geldiğini duyurdu.

ZORUNLU ZAM DİYE DUYURDULAR

UKOME toplantısında alınan yeni karara göre; 1 Ağustos 2024 Perşembe günü itibarıyla, tam bilet 21 TL, öğrenci bileti 10,50 TL, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 300 TL olarak belirlendi.

Yeni tarifeye göre, tam bilet 21 TL, öğrenci bileti 10,50 TL, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 300 TL oldu.

Zamlı tarife 1 Ağustos 2024 Perşembe günü itibarıyla geçerli olacak.

ABB'DEN TOPLU ULAŞIM ZAMMI AÇIKLAMASI

ABB'nin açıklamasında, kentte ulaşım ücretlerine en son 24 Temmuz 2023 tarihinde artış yapıldığı hatırlatıldı.

24 Temmuz 2023 tarihinden bugüne asgari ücret, motorin, CNG, yedek parça, bakım onarım ve sigorta hizmetleri olmak üzere bütün giderlerde enflasyon nedeniyle artış yaşanmasına rağmen bilet fiyatlarında artışa gidilmediği bildirildi.

Son artışın yapıldığı 2023 yılı temmuz ayından bugüne, asgari ücret yüzde 49 oranında artığı işaret edilen açıklamada "Toplu taşıma araçlarımıza ait bakım-onarım ve yedek parça ücretlerinde yüzde 70 oranında artış meydana gelmiştir. Doğalgazlı otobüslerde kullanılan CNG yakıtının metreküp maliyeti 13,26 liradan 18,71 liraya çıkmıştır. Haziran 2023 döneminde TÜİK tarafından yüzde 38,21 olarak açıklanan TÜFE oranı, Haziran 2024 döneminde yüzde 71,60 olarak belirlenmiştir. EGO Genel Müdürlüğü, kötü ekonomik şartlarda vatandaşların yanında olabilmek adına, aylık 400 milyon lira zarar etmekte, bu zarar ABB'nin diğer bütçe kalemlerinden karşılanmaktadır. Sadece son bir ay içerisinde yapılan akaryakıt zamları, aylık 400 milyon lira olan zarara ilave 20 milyon lira olacaktır. Ayrıca, mevzuat gereği ücretsiz ve indirimli taşınan yolcu sayısının toplam taşınan yolcu sayısına oranının yüzde 59'a ulaşmış olup her on yolcudan yaklaşık altısı ücretsiz ve indirimli taşınmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

"BİLET ÜCRET TARİFEMİZDE ARTIŞ YAPILMASI ZORUNLU OLMUŞTUR"

30 büyükşehir belediyesinin ücret tarifeleri karşılaştırıldığı açıklamada, Türkiye geneli kilometre başı tam bilet ücretinin 0,71 lira, öğrenci bilet ücretinin ise 0,40 lira olduğu bilgisi verildi. Ankara'daki tarife ücretinin ise kilometre başı tam bilet ücreti 0,41 lira, öğrenci bilet ücreti 0,20 lira olduğu kaydedilen açıklamada, “Tüm bu nedenlerle, kuruluşumuzun ayakta kalmasını sağlayacak şekilde, toplu taşıma girdi maliyetleri tamamen vatandaşımıza yansıtılmadan makul bir oranda bilet ücret tarifemizde artış yapılması zorunlu olmuştur. Meydana gelen ekonomik şartların oluşturduğu zorunluluk nedeniyle, UKOME toplantısında alınan yeni karara göre; 1 Ağustos 2024 Perşembe günü itibarıyla, tam bilet 21 TL, öğrenci bileti 10,50 lira, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 300 lira olarak belirlenmiştir” dendi.

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