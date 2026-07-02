Ankara'da NATO hareketliliği: O araçların şehre girişi yasaklandı

Ankara Valiliğinden açıklama geldi: (NATO tedbirleri) Yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçların 05 Temmuz 2026 saat 16.00’dan 10 Temmuz 2026 saat 10.00’a kadar şehir içerisine girişine izin verilmeyecektir.

Ankara Valiliğinden açıklama geldi: (NATO tedbirleri) Yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçların 05 Temmuz 2026 saat 16.00’dan 10 Temmuz 2026 saat 10.00’a kadar şehir içerisine girişine izin verilmeyecektir.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">BASIN AÇIKLAMASI<br><br>36. NATO DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELER VE UYGULANACAK TEDBİRLER<br>⬇️<a href="https://t.co/FNsNBdinxR">https://t.co/FNsNBdinxR</a> <a href="https://t.co/sq7YuOvVYW">pic.twitter.com/sq7YuOvVYW</a></p>— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) <a href="https://x.com/AnkaraValiligi/status/2072554450418315643?ref_src=twsrc%5Etfw">July 2, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

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