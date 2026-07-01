Türkiye bu taciz skandalını konuşuyor! İş yerlerini gezerek erkekleri hedef alan kadının o görüntüleri şaşkınlık yarttı!

BAYRAMPAŞA'DAKİ DEPODA DA AYNI YÖNTEM

Ümraniye'deki görüntülerin yankıları sürerken, kadının karıştığı iki yeni taciz vakası daha gün yüzüne çıktı. Aynı kadının bu kez rotasını Bayrampaşa'ya çevirdiği öğrenildi. Bayrampaşa'daki bir depoya yine ürün satma bahanesiyle giren şüphelinin, burada da çalışanlardan birini dudaklarından öpmeye çalıştığı anlar deponun güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.