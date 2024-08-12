Ankara'da elektrik kesilecek mi? 12-13 Ağustos Ankara BAŞKENT EDAŞ elektrikler kesilecek mi? Ankara planlı elektrik kesintisi Başkent EDAŞ Çankaya, Keçiören ve Sincan, 13 Ağustos günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintilerine neden olacak. 13 Ağustos'ta Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisinin olması bekleniyor? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak ve Sincan'da elektrik kesintisi var mı? Elektrik ne zaman gelecek ve Ankara'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek?