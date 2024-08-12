Ankara'da elektrik kesilecek mi? 12-13 Ağustos Ankara BAŞKENT EDAŞ elektrikler kesilecek mi? Ankara planlı elektrik kesintisi

Ankara EDAŞ ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listelerini araştırıyoruz. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Ağustos günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek. Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler aşağıda gösterilmektedir. Ankara'nın hangi ilçelerine elektrik verilmeyecek ve ne zaman sağlanacak?
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Ankara Elektrik Kesintisi
Ankara'da elektrik kesintilerinin dağılımı şu şekildedir:
Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle'de elektrik kesintisi olacak.