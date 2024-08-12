İstanbul'da elektrik kesilecek mi? 12-13 Ağustos İstanbul BEDAŞ elektrikler kesilecek mi? İstanbul planlı elektrik kesintisi

BEDAŞ tarafından sağlanan elektrik kesintisi listesi, İstanbul'daki elektrik kesintilerinin araştırılmasına yardımcı oluyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Ağustos günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek. İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik ve Sultangazi'de elektrik kesintisi var mı? İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesilecek ve ne zaman sağlanacak?

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İstanbul Elektrik Kesintileri

BEDAŞ tarafından İstanbul'daki elektrik kesintilerinin ve arızalarının bir listesini görüntülemek için "İstanbul Elektrik Kesintisi" bağlantısına tıklayın. Seçtiğiniz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintisi hakkında bilgi alabilirsiniz.