İzmir'de elektrik kesilecek mi? 12-13 Ağustos İzmir GEDİZ elektrikler kesilecek mi? Buca elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintisi

İzmir ve GEDİZ'de elektrik kesintisi listesi araştırması yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketi, 13 Ağustos günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yapacağını duyurdu. İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler buradadır. İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak ve İzmir'e ne zaman elektrik sağlanacak?

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İzmir Elektrik Kesintisi

İzmir'deki elektrik kesintileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için GEDİZ elektrik arıza ve kesintilerinin listelendiği İzmir Elektrik Kesintisi'ne tıklayın. Seçtiğiniz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi edinebilirsiniz.