İzmir'de elektrik kesilecek mi? 12-13 Ağustos İzmir GEDİZ elektrikler kesilecek mi? Buca elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintisi

İzmir Foça, Aliağa ve Buca elektrik kesintisi tarihleri ve geleceği! 13 Ağustos günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri olacak ve gün boyunca devam edecek. 13 Ağustos'ta İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri olacak? İzmir'de Buca, Karabağlar ve Bornova'da elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. İzmir'de elektrik kesilmesi kaç saat sürecek?

YAYINLAMA
Google News
İzmir'de elektrik kesilecek mi? 12-13 Ağustos İzmir GEDİZ elektrikler kesilecek mi? Buca elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintisi

İzmir ve GEDİZ'de elektrik kesintisi listesi araştırması yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketi, 13 Ağustos günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yapacağını duyurdu. İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler buradadır. İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak ve İzmir'e ne zaman elektrik sağlanacak?

Nesnelerin İnterneti (IoT) Nedir? IoT Nasıl Çalışır? IoT Kullanım AlanlarıNesnelerin İnterneti (IoT) Nedir? IoT Nasıl Çalışır? IoT Kullanım Alanları

İzmir Elektrik Kesintisi

İzmir'deki elektrik kesintileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için GEDİZ elektrik arıza ve kesintilerinin listelendiği İzmir Elektrik Kesintisi'ne tıklayın. Seçtiğiniz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ankara'da elektrik kesilecek mi? 12-13 Ağustos Ankara BAŞKENT EDAŞ elektrikler kesilecek mi? Ankara planlı elektrik kesintisi
Ankara'da elektrik kesilecek mi? 12-13 Ağustos Ankara BAŞKENT EDAŞ elektrikler kesilecek mi? Ankara planlı elektrik kesintisi
İstanbul'da elektrik kesilecek mi? 12-13 Ağustos İstanbul BEDAŞ elektrikler kesilecek mi? İstanbul planlı elektrik kesintisi
İstanbul'da elektrik kesilecek mi? 12-13 Ağustos İstanbul BEDAŞ elektrikler kesilecek mi? İstanbul planlı elektrik kesintisi
İstanbul barajlarında doluluk ne kadar? Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ baraj doluluk oranı 2024
İstanbul barajlarında doluluk ne kadar? Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ baraj doluluk oranı 2024
Son Dakika! Bakan Uraloğlu, müjdeyi vermişti! Istagram 21:30'da erişimeaçıldı
Son Dakika! Bakan Uraloğlu, müjdeyi vermişti! Istagram 21:30'da erişimeaçıldı
Son Haberler
11 Ağustos MasterChef kim elendi? MasterChef kim elendi, kim gitti?
11 Ağustos MasterChef kim elendi? MasterChef kim elendi, kim gitti?
İzmir'de elektrik kesilecek mi? 12-13 Ağustos İzmir GEDİZ elektrikler kesilecek mi? Buca elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintisi
İzmir'de elektrik kesilecek mi? 12-13 Ağustos İzmir GEDİZ elektrikler kesilecek mi? Buca elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintisi
11 Ağustos Samsunspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor Beşiktaş canlı izle
11 Ağustos Samsunspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor Beşiktaş canlı izle
Nesnelerin İnterneti (IoT) Nedir? IoT Nasıl Çalışır? IoT Kullanım Alanları
Nesnelerin İnterneti (IoT) Nedir? IoT Nasıl Çalışır? IoT Kullanım Alanları
Emekçi cefada başkanlar sefada! 10 Ağustos 2024 Cumartesi gazete manşetleri
Emekçi cefada başkanlar sefada! 10 Ağustos 2024 Cumartesi gazete manşetleri
Anneannesini öldürmüştü Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener için ilk karar!
Anneannesini öldürmüştü Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener için ilk karar!
Çok Okunanlar
İstanbul'da elektrik kesilecek mi? 12-13 Ağustos İstanbul BEDAŞ elektrikler kesilecek mi? İstanbul planlı elektrik kesintisi
İstanbul'da elektrik kesilecek mi? 12-13 Ağustos İstanbul BEDAŞ elektrikler kesilecek mi? İstanbul planlı elektrik kesintisi
İzmir'de elektrik kesilecek mi? 12-13 Ağustos İzmir GEDİZ elektrikler kesilecek mi? Buca elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintisi
İzmir'de elektrik kesilecek mi? 12-13 Ağustos İzmir GEDİZ elektrikler kesilecek mi? Buca elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintisi
Ankara'da elektrik kesilecek mi? 12-13 Ağustos Ankara BAŞKENT EDAŞ elektrikler kesilecek mi? Ankara planlı elektrik kesintisi
Ankara'da elektrik kesilecek mi? 12-13 Ağustos Ankara BAŞKENT EDAŞ elektrikler kesilecek mi? Ankara planlı elektrik kesintisi
Hastanedeki görüntüsü sevenlerini üzmüş, kızı dua istemişti! Ankaralı Turgut'un hastalığı belli oldu!
Hastanedeki görüntüsü sevenlerini üzmüş, kızı dua istemişti! Ankaralı Turgut'un hastalığı belli oldu!
İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'dan suç duyurusu! Ayşe Ateş hakkında soruşturma açıldı
İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'dan suç duyurusu! Ayşe Ateş hakkında soruşturma açıldı
Gümrük vergisi ne kadar oldu? Temu vergi oranı ne kadar oldu, Temu vergisi yüzde kaç?
Gümrük vergisi ne kadar oldu? Temu vergi oranı ne kadar oldu, Temu vergisi yüzde kaç?
Yorumlananlar
Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses'e ateş püskürdü! 'Bana başka çocukları yüzünden mobbing uyguladı'
Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses'e ateş püskürdü! 'Bana başka çocukları yüzünden mobbing uyguladı'
Instagram'dan sonra 15 Milyondan fazla kullanıcı olan Roblox'a da erişim engeli geldi
Instagram'dan sonra 15 Milyondan fazla kullanıcı olan Roblox'a da erişim engeli geldi
Başkan Erdoğan duyurdu: Türkiye'den son dakika İsrail kararı!
Başkan Erdoğan duyurdu: Türkiye'den son dakika İsrail kararı!
Bu sonuca iki kişi çok üzülecek! Cumhurbaşkanı adayı kim olsun anketinden çarpıcı sonuç!
Bu sonuca iki kişi çok üzülecek! Cumhurbaşkanı adayı kim olsun anketinden çarpıcı sonuç!