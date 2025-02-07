Altını olanlar dikkat! Yatırım uzmanı konuştu: Yeni bir rekor mu geliyor? İşte, altın yatırımcısına o önemli açıklama...

Altın fiyatlarının şu anda 2.865 dolar seviyelerinde işlem gördüğünü belirten Yatırım Uzmanı Ahmet Deniz Yağbasan, bu seviyelerin yeni bir rekor olduğunu ancak bu seviyenin üzerinde bir geçişin zor olduğunu belirtti

Ahlatcı Yatırım Uzmanı Ahmet Deniz Yağbasan, "ABD faktörü sadece altın üzerinde değil, dünya çapında tüm piyasaları etkileyen bir süreç. Ocak ayından itibaren borsalarda ve emtiyalarda volatilite artmış durumda" diyerek, özellikle eski Başkan Donald Trump’ın açıklamalarının ve ticaret savaşlarının altın fiyatları üzerindeki etkilerini vurguladı.

Yağbasan, "Trump'ın fevri davranışları ve ticaret savaşları gibi faktörler, küresel riskleri artırarak güvenli liman olan altına ve dolara olan talebi artırdı" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİ LİMAN: ALTIN

Altın fiyatlarının şu anda 2.865 dolar seviyelerinde işlem gördüğünü belirten Yağbasan, bu seviyelerin yeni bir rekor olduğunu ancak bu seviyenin üzerinde bir geçişin zor olduğunu belirtti. Yağbasan, özellikle TL bazında gram altın ve çeyrek altın yatırımcılarının 2025 yılında, diğer yatırım enstrümanlarına göre daha yüksek performans gösterme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin altın fiyatları üzerinde etkili olacağını belirten Ahlatcı Yatırım Uzmanı, "Eğer tarım dışı istihdam verisi beklentinin üzerinde gelirse, altın fiyatlarında satış baskıları artabilir. Ancak, verinin beklentilerin altında kalması durumunda altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler gözlemlenebilir" dedi.

Yağbasan, altının ons fiyatı için 3.000 dolar seviyesinin psikolojik direnç noktası olduğunu ve geri çekilmelerde 2.725 dolar seviyesinin destek noktası olarak izleneceğini belirtti.

Son olarak, Yağbasan, altın ve diğer değerli metallerdeki yatırım fırsatlarına dikkat çekerek, bugünkü verinin altın fiyatları üzerindeki etkisinin belirleyici olacağına vurgu yaptı.

Kaynak: Haber7

Bankalardan zam kararı: Hizmet bedeli alınan ücretler değişti!

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

O, ünlüler panikledi: Maliye vergi kaçıran 142 ünlünün peşine düştü!



























