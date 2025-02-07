TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini 4 puan yukarı güncelleyerek yüzde 24'e çektiklerini ve 2026 ve 2027 tahminlerini sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 8 olarak bildirdi.

Karahan, İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında, yılın 1. Enflasyon Raporu'nu paylaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi ise koruduk. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz." dedi.

Karahan, enflasyonun ana eğilimindeki gerilemenin 2025 yılında da devam edeceğini belirterek, "Dezenflasyon sürecinde, enflasyonu belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Karahan, revizyonun yukarı yönlü olmasının herhangi bir şekilde para politikasında duruş değişikliğine ve gevşeme sinyaline işaret etmediğini belirtti.

Faiz kararlarını verirken gerçekleşmelere ve ana eğilime baktıklarını kaydeden Karahan, "Herhangi bir oto pilotta değiliz, veri odaklı gidiyoruz" dedi.

Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İç talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini, enflasyonun ana eğiliminin düşüş trendinde olduğunu değerlendiriyoruz.

Para politikasındaki sıkı duruşumuzu dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceğiz.

Küresel büyümede kademeli toparlanma öngörüsü korundu. Enerji fiyatları son dönemde dalgalı bir seyir izledi. Merkez bankaları enflasyon eğilimini dikkate alarak parasal sıkılığı azaltıyor.

Piyasa fiyatlamaları hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde 2025'te faizlerin daha yavaş indirileceğine işaret ediyor.

"İÇ TALEPTEKİ DENGELİ SEYİR SÜRECEK"

Üretim göstergeleri iktisadi faaliyette toparlanmaya işaret ediyor. Korumacı eğilimlerin artması ve jeopolitik riskler büyüme üzerinde aşağı yönlü, enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskleri artırıyor. Talep koşulları enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde. Sıkı para politikamız sonucunda iç talepteki dengeli seyir sürecek.

"CARİ AÇIKTA ARTIŞ BEKLİYORUZ AMA SINIRLI OLACAK"

Cari işlemler dengesindeki olumlu seyir devam ediyor. Önümüzdeki dönemde cari açıkta bir artış bekliyoruz, ancak söz konusu artış sıkı parasal duruşumuzun etkisiyle sınırlı olacaktır.

"ENFLASYON GELİŞMELERİ ÖNGÖRÜLERLE UYUMLU"

Son rapor döneminden bu yana enflasyon gelişmeleri öngörülerimizle uyumlu oldu. Tüm göstergeler ana eğilimde kademeli bir yavaşlamaya işaret ediyor. Ana eğliim ocak ayında öngörülerle uyumlu olarak yükseldi. Enflasyonun ana eğiliminin ikinci çeyrekte tekrar yavaşlayacağını öngörüyoruz.

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"KİRA ENFLASYONU YAVAŞLIYOR"

Hizmet enflasyonu kademeli olarak güç kaybediyor. Hizmetlerde yıllık bazda düşüş sürüyor. Kira enflasyonu yüksek olmakla beraber yavaşlama eğiliminde. Yenilenen kira sözleşmelerindeki artış oranı düşüyor. Sözleşmelerindeki artış oranının mevcut yıllık kira enflasyonunun altında kaldığını görüyoruz.

Üretici enflasyonundaki zayıflama temel mallarda enflasyonu olumlu etkiliyor. Tüketici ve firmaların enflasyon beklentileri de gerileme eğiliminde.

"BEKLENTİLERDEKİ DÜZELME DEVAM EDECEK"

Üretici enflasyonundaki zayıflama temel mallarda enflasyonu olumlu etkiliyor. Tüketici ve firmaların enflasyon beklentileri de gerileme eğiliminde. Son dönemde, tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerindeki gerilemenin belirginleştiğini izliyoruz. Para politikasındaki kararlı duruşumuzla, beklentilerdeki düzelme devam edecek.

Sıkı parasal duruşu koruyoruz. Parasal aktarım etkinliğini makroihtiyati tedbirler ve likidite yönetimiyle destekliyoruz. Sistemdeki fazla likidite sterilize ediliyor. Likidite koşullarını yakından izliyoruz. Finansal koşullardaki sıkılık devam ediyor.

"TÜKETİCİ KREDİSİ BÜYÜMESİNİN ILIMLI PATİKADA KALMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçeve sayesinde mevduat faizlerinin seviyesi, Türk Lirası'na geçişi ve tasarrufları desteklemeyi sürdürüyor. Tüketici kredi büyümesinin ılımlı patikada kalmasını sağlayacağız. Politika faizindeki 5 puanlık indirim mevduat ve kredi faizlerine beklentilerimizin üzerinde yansıdı. TL varlıklara olan ilgi ve güven devam ediyor. TL mevduatın payı yüzde 60'a yaklaşırken, KKM'nin payı yüzde 5 seviyesine geriledi. KKM’nin mevcut seviyesi düşünüldüğünde, bu uygulamayı yıl içerisinde tüzel kişileri önceleyecek şekilde sonlandırmayı planlıyoruz.

Sermaye girişlerindeki olumlu seyir devame ediyor. Önümüzdeki dönemde sermaye girişleri küresel gelişmelere bağlı olarak oynaklık gösterebilir.

Orta vadeli tahminlerimizi oluştururken, enflasyon görünümünde kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar, para politikasındaki sıkı duruşu sürdüreceğimizi esas aldık. Ayrıca, ekonomi politikalarındaki eşgüdümün de artarak devam edeceğini tahminlerimize yansıttık.

ENFLASYON TAHMİNİNDE 3 PUANLIK ARTIŞ

Enflasyon 2025 için yüzde 24, 2026 için yüzde 12 ve 2027 için yüzde 8 olarak tahmin edilmektedir.

Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz. Enflasyonun orta vadede yüzde 5 hedefine yakınsayarak istikrar kazanacağı tahmin ediliyor.

2025 yılındaki tahmin güncellemesinde, para politikasının görece etki alanı dışında kalan unsurlar belirleyici oldu.

Bu revizyon para politikasının görece etki alanı dışındaki unsurlardan kaynaklanıyor. Bu nedenle, para politikası duruşuna ilişkin herhangi bir gevşeme sinyali taşımıyor.

SIKI PARA POLİTİKASI VURGUSU

2025 tahminimizdeki güncellemenin beklentiler üzerinden gelebilecek muhtemel ikincil etkilerinin, parasal duruştaki sıkılıkla telafi edileceği bir görünüm altında, 2026 tahminimizi değiştirmedik.

Para politikasındaki sıkı duruşumuzu enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz.

Dezenflasyon sürecinde, enflasyonu belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.

"OTO PİLOTTA DEĞİLİZ, VERİ ODAKLI GİDİYORUZ"

Faiz kararlarını verirken gerçekleşmelere ve ana eğilime baktıklarını belirten Karahan, "Herhangi bir oto pilotta değiliz, toplantıdan toplantıya, veri odaklı gidiyoruz, ihtiyatlı gitmek oldukça önemli. Enflasyon görünümün bozulması durumunda, adımların büyüklüğünü değiştirmek ya da durmak da dahil her seçeneği değerlendiririz" dedi.

"REZERV BİRİKTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Tam olarak rezerv yeterliliğine erişilmediğini kaydeden Karahan, "Piyasa koşulları elverdiğince ve dezenflasyon hedefiyle çelişmediği sürece rezerv biriktirmeye devam edeceğiz, tabii bir miktar geçen seneye göre yavaş olacak. Herhangi bir rezerv seviyesini hedeflemiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Haber7

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

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