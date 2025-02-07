Bankalardan zam kararı: Hizmet bedeli alınan ücretler değişti!

Çünkü faturanın kartla ödendiği tarihten ekstrenin son ödeme tarihine kadar aylık nakit avans çekim faizi (akdi faiz) uygulanıyor. O da şu anda yüzde 5. BSMV ve KKDF vergileriyle bu oran yüzde 6’yı aşıyor.



Yine SGK gibi başka kurumlara kartla prim öderken yüzde 3’e varan oranda ücret kesiliyor. Artı para (avans hesap) üzerinden verilen otomatik ödeme talimatlarında da aynı maliyet söz konusu.