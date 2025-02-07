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Bankalardan zam kararı: Hizmet bedeli alınan ücretler değişti!

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Bankalardan zam kararı: Hizmet bedeli alınan ücretler değişti!
Bankalardan zam kararı: Müşterilere verdiği hizmetlerin karşılığında belli tutarlarda ücret ve komisyon alan bankalar fiyat güncellemesi yaptı...
Bankalardan zam kararı: Hizmet bedeli alınan ücretler değişti! 1 117

Bankalardan zam kararı: Müşterilere verdiği hizmetlerin karşılığında belli tutarlarda ücret ve komisyon alan bankalar fiyat güncellemesi yaptı...

Bankalardan zam kararı: Hizmet bedeli alınan ücretler değişti! 2 217

Bu ücretlerin yüksek olması tepkilere de neden olsa da, kredi kartı aidatı, para transfer işlemleri, farklı ATM’den para çekim masrafı, kredi tahsis ve ekspertiz ücreti, kiralık kasa parası gibi pek çok işlemde ücret kesiliyor.

Bankalardan zam kararı: Hizmet bedeli alınan ücretler değişti! 3 317

Banka hizmetlerinden alınacak ücretler Mart 2020’de standarda bağlanmıştı. Yıllık komisyon artışları da tüketici enflasyonuna (TÜFE) endekslenmişti. Dolayısıyla her yıl bu hizmet ücretlerinde düzenli bir artış yapılıyor. Mobil bankacılık üzerinden işlem yapanlar en düşük ücretleri ödüyor.

Bankalardan zam kararı: Hizmet bedeli alınan ücretler değişti! 4 417

Ekonomim'de yer alan habere göre; bankacılık ücretleri işlem yapıldığı yere göre farklılık gösteriyor. 7 gün 24 saat para transferi sağlayan Fast’ta günlük limit 100 bin lira oldu. En düşük Fast ücreti ise vergiler dahil 6.39 lira. Daha önce 4.66 liraydı. Fast’ta hafta sonu ve hafta içi ücreti aynı.

Bankalardan zam kararı: Hizmet bedeli alınan ücretler değişti! 5 517

Ancak, cep telefonundan para göndermekle şubeden aynı işlemi yapmak arasında 4-5 katlık bir fark bulunuyor.

Başka banka hesabına 20 bin lirayı Fast’la cep telefonundan transfer ederken 12 lira 80 kuruş öderken, bu tutarın ATM’den yapılması halinde 44 lira 68 kuruş, şubeden gönderirseniz 64 lira ödeme yapılıyor.

Bankalardan zam kararı: Hizmet bedeli alınan ücretler değişti! 6 617

FAST MOBİL/İNTERNET

1-6.300 lira arası, 6.39 lira

6.300-304.800 lira arası, 12.80 lira.

Bankalardan zam kararı: Hizmet bedeli alınan ücretler değişti! 7 717

EFT MOBİL/İNTERNET

304.801 lira ve üstü, 159.97 lira.

Bankalardan zam kararı: Hizmet bedeli alınan ücretler değişti! 8 817

ATM EFT GÖNDERİMİ

1-6.300 lira arası, 22.33 lira

6.300-304.800 lira arası, 44.68 lira.

304.801 lira ve üstü, 319.95 lira.

Bankalardan zam kararı: Hizmet bedeli alınan ücretler değişti! 9 917

ŞUBE VE ÇAĞRI MERKEZİ HAVALE

1-6.300 lira arası, 31.98 lira.

6.300-304.800 lira arası, 63.99 lira.

304.801 lira ve üstü, 639.90 lira.

Bankalardan zam kararı: Hizmet bedeli alınan ücretler değişti! 10 1017

KART AİDATI VE YENİLEME

Tüketicilerin bankalara en çok ödediği işlem ve masraflardan biri kredi kartı aidatı. Standart kartın özelliğine göre aidatlar 600 liradan başlıyor.

Bankalardan zam kararı: Hizmet bedeli alınan ücretler değişti! 11 1117

1.200 lirayı aşan kart aidatları görmek mümkün. Ek kartlardan ise 250-300 lira tahsil ediliyor. Kart aidatından kurtulmak için aynı limitli ücretsiz kredi kartı talep edebilirsiniz.


Kayıp ve çalıntı nedeniyle kredi kartının ilk iki yenilemesinden ücret alınmıyor. Üçüncü yenilemeden itibaren 80-150 lira ücret tahsil edilebiliyor. Banka kartlarının yenilenmesinde ise yine 50 lira civarı kesinti yapılıyor. Kamu bankalarında ücretler makul seviyede tutuluyor.

Bankalardan zam kararı: Hizmet bedeli alınan ücretler değişti! 12 1217

NAKİT AVANS FAİZİ

Merkez Bankası, faizi toplamda 5 puan düşürse de bu indirim kredi kartı faizlerine henüz yansımadı. Şu anda nakit avans faiz oranı yüzde 5. BSMV ve KKDF faizi eklenince maliyet yüzde 6’yı aşıyor.

Karttan nakit çekim limiti de halen kart limitinin yüzde 25’i ile sınırlı. Taksitli nakit avansta ise bankalar 25 bin liranın üzerinde vermiyor.

Bankalardan zam kararı: Hizmet bedeli alınan ücretler değişti! 13 1317

Nakit çekim gecikme faizi de yüzde 5.30 ve vergilerle yüzde 6.4’e yükseliyor. Faiz maliyetinin yanında bir de nakit avansın çekildiği mecraya göre yüzdelik komisyon ödeniyor.

Kartınızın ATM’sinden nakit avans çekerseniz işlem tutarının yüzde 1’i oranında komisyon ödeniyor. Diğer bankaların ATM’sinden çekimde ise 0.55 lira artı yüzde 3.87’ye varan oranda komisyon kesiliyor.

Bankalardan zam kararı: Hizmet bedeli alınan ücretler değişti! 14 1417

Karttan EFT yapan ise son ödeme tarihine kadar yüzde 5 faiz maliyetine katlanır.

Kredi kartıyla otomatik fatura (su, elektrik, internet gibi) ödeme talimatı verenlerin hem komisyonlara hem de faizlere dikkat etmesi gerekiyor.

Bankalardan zam kararı: Hizmet bedeli alınan ücretler değişti! 15 1517

Çünkü faturanın kartla ödendiği tarihten ekstrenin son ödeme tarihine kadar aylık nakit avans çekim faizi (akdi faiz) uygulanıyor. O da şu anda yüzde 5. BSMV ve KKDF vergileriyle bu oran yüzde 6’yı aşıyor.


Yine SGK gibi başka kurumlara kartla prim öderken yüzde 3’e varan oranda ücret kesiliyor. Artı para (avans hesap) üzerinden verilen otomatik ödeme talimatlarında da aynı maliyet söz konusu.

Bankalardan zam kararı: Hizmet bedeli alınan ücretler değişti! 16 1617

BANKALARDAN KESİLEN DİĞER ÜCRETLER

Ortak ATM’den bakiye sorgulamada 0.27 lira kesilir.

Ortak ATM’lerden para çekmede 1.04 lira + azami çekilen tutarın yüzde 1.15’i komisyon alınır.

Bankalardan zam kararı: Hizmet bedeli alınan ücretler değişti! 17 1717

Ortak ATM’lerden para yatırmada 1.04 lira + azami yatırılan tutarın yüzde 1.15’i komisyon alınır.

MKK hesap açma ücreti 10 lira.

Posta yoluyla aylık hesap özeti 29 lira.

1 yıldan eski hesap özeti azami masraf tutarı 95 lira.

ATM limit üstü para çekme azami tutarı 285 lira (azami oran yüzde 2.65). En az 9.5 lira kesilir.

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