Ramazan Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 81 ilin tam listesi…

11 Mart Pazartesi günü başlayan Ramazan ayı, 9 Nisan Salı günü itibarıyla bitiyor. Dün akşam son teravih namazları kılındı. Dün Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya’da son teravih namazına katıldı.

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Teravih namazının ardından cemaate hitap eden Başkan Erbaş, ramazan ayının son teravihini kıldıklarını belirterek, “Bir ay çabucak geçti. Eğer değerlendirebildiysek, hakkını verebildiysek ne mutlu bize” dedi. Bugün ise, müslümanlar son orucunu akşam namazıyla birlikte açacak.

81 İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Hükümet, bu bayramda da insanlar için tatili 9 güne çıkarmıştı. Tatilin 9 gün olmasıyla beraber vatandaşlar bayramı sevdiklerinin yanında geçirmek için yollara düştü.

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Peki Ramazan Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı tam liste;