Altın yatırımcısına kara haber! Altındaki düşüş daha ne kadar devam edecek

Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ekonomi politikalarının faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliğin de etkisiyle, altının ons fiyatı haftalık bazda 3,5 yılın en kötü performansını sergiledi.

Donald Trump, 5 Kasım'da ABD başkanlık seçimlerini kazanarak hem bu ülkede hem de tüm dünyada birçok belirsizliği ortaya çıkardı.

Bu belirsizlikler, ülkedeki enflasyonun düşüş hızıyla birlikte Federal Reserve'in faiz indirim yöntemlerine ilişkin şüpheleri ortaya çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri tahvillerinin faizleri yükselirken dolar diğer para birimleri karşısında değer kazandı.

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30 Ekim'de, seçimlerden önce yükseliş trendinde hareket eden altının ons fiyatı 2 bin 790 dolarla bir rekor kırmıştı. Seçimlerin ardından altın fiyatı bu seviyelerde tutunamadı. Altın fiyatı bu haftayı yüzde 4,41 değer kaybıyla 2 bin 566 dolardan tamamladı, bu da düşüşü ivmelendirdi.

YILBAŞINDAN SONRASINA İŞARET ETTİ

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Trump'ın seçilmesi nedeniyle değerli madenlere yatırım yapanların kripto varlıklara yöneldiğini belirtti.

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Aslanoğlu, kripto para birimi ve değerli madenler arasında bir ikame ilişkisi olduğunu belirterek, piyasalarda Trump'ın politikalarına yönelik beklentiler olduğunu söyledi.

Aslanoğlu, finansal varlıkların hemen hemen pozitif bir şekilde değiştiğini vurgulayarak, "Yılbaşından sonra bir miktar risk fiyatlaması olabilir, altın yılbaşından sonra biraz toparlanabilir." Kripto para biriminin, altın gibi yatırım araçlarına yönelen varlıkların bir kısmının kripto para birimine yöneleceğini tahmin ediyorum. "Kısa vadede olumsuz, orta vadede tekrar olumlu bir tablo görebiliriz" dedi.