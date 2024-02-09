Alper Gezeravcı ve Ax-3 ekibi Dünya'ya başarıyla iniş yaptı

Dragon kapsülü, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da dahil olmak üzere Florida açıklarında okyanusa iniş yaptı. Ax-3 ekibi, Alper Gezeravcı da dahil olmak üzere gemiye alınan Dragon kapsülünden çıkarıldı.

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Alper Gezeravcı ve Ax-3 ekibi Dünya'ya başarıyla iniş yaptı

Dragon kapsülü, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da dahil olmak üzere Axiom-3 ekibini ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yaptı.

Gezeravcı da dahil olmak üzere Ax-3 mürettebatının, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüşünü Axiom Space tarafından canlı olarak yayınladı.

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Ax-3 ekibini taşıyan SpaceX tarafından üretilen Dragon kapsülü, Florida açıklarında okyanusa indi.

Gezeravcı da dahil olmak üzere Ax-3 mürettebatının Dünya'ya dönüşü, Axiom Space tarafından canlı olarak yayınlandı.

Ax-3 ekibinden Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt kapsülden çıkarıldı.

20 Ocak'ta Dünya Uzay İstasyonu'na ulaştı

NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı da dahil olmak üzere Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü fırlatıldı.

20 Ocak'ta, Ax-3 mürettebatı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. Yolculuk yaklaşık 36 saat sürdü.

Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt'tan oluşan Ax-3 ekibinin ISS'den ayrılışı, iniş yapılacak bölgedeki hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle üç kez ertelenmişti. Alper Gezeravcı, ISS'te on üç bilimsel deney yaptı.

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