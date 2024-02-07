Türk astronot Alper Gezeravcı geri mi dönüyor? SpaceX'ten yeni açıklama!

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın uzay yolcuğu tamamlandı. Türkiye'ye geri dönmesi beklenen Gezeravcı'nın dönüşü 3 kez hava koşulları nedeniyle ertelendi. Peki Alper Gezeravcı ne zaman dönecek sorusu merak edilir oldu. Bu bağlamda SpaceX’ten yeni bir açıklama yapıldı.

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Türk astronot Alper Gezeravcı geri mi dönüyor? SpaceX'ten yeni açıklama!

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin bugün TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesi bekleniyor.

SpaceX, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılmasının ardından TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesinin planlandığını duyurdu.

Şirket, Dragon uzay aracının ISS'den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu belirtti.

19 OCAK'TA GÖREV BAŞLAMIŞTI

Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye taşıyan Falcon-9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 19 Ocak'ta saat 00.49’da başarılı bir şekilde fırlatılmıştı.

Dragon uzay aracı, yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından 20 Ocak'ta TSİ 13.40'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmişti.

GEZERAVCI 13 BİLİMSEL DENEYE İMZA ATTI

Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda programına uygun şekilde 13 deneye imza attı.

BAKAN KACIR YOLCULUK İÇİN SAAT VERDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kacır yolculuğun saat 17.05'de başlayacağını duyurdu. Bakan, paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:

Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da dahil olduğu Ax-3 ekibinden iyi haber var: Koşullar olumlu görünüyor.

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