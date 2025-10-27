  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Almanya'da kuş gribi hortladı: Telef olan hayvan sayısı 500 bini geçti!

Almanya'da kuş gribi hortladı: Telef olan hayvan sayısı 500 bini geçti!

Almanya'da kuş gribi hortladı: Friedrich Loeffler Enstitüsü'nden (FLI) yapılan açıklamada, ülke genelinde devam eden kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edilen kümes hayvanı sayısının 500 bini geçtiği duyuruldu...

Almanya'da kuş gribi hortladı: Telef olan hayvan sayısı 500 bini geçti!
Yayınlanma:

Almanya'da kuş gribi hortladı: Telef olan hayvan sayısı 500 bini geçti!

Almanya'da kuş gribi hortladı: Friedrich Loeffler Enstitüsü'nden (FLI) yapılan açıklamada, ülke genelinde devam eden kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edilen kümes hayvanı sayısının 500 bini geçtiği duyuruldu...

Almanya'da hayvan hastalıklarından sorumlu Friedrich Loeffler Enstitüsü'nden (FLI) yapılan açıklamada, ülke genelinde devam eden kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edilen kümes hayvanı sayısının 500 bini geçtiği bildirildi.

Almanya'da kuş gribi hortladı: Telef olan hayvan sayısı 500 bini geçti!

Almanya'da ilk olarak Brandenburg eyaletinde ortaya çıkan kuş gribi (H5N1) salgını ülke geneline yayıldı. Almanya'da hayvan hastalıklarından sorumlu olan Friedrich Loeffler Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, ülke genelinde 30'dan fazla çiftlikte itlaf edilen tavuk, ördek, kaz ve hindi sayısının 500 bini geçtiği aktarıldı.Açıklamada, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Aşağı Saksonya, Bavyera, Thüringen, Kuzey Ren-Vestfalya ve Baden-Württemberg eyaletlerinde vaka sayılarının arttığı bildirildi.

Almanya'da kuş gribi hortladı: Telef olan hayvan sayısı 500 bini geçti!

BİRER ÇİFTLİKTE KUŞ GRİBİ GÖRÜLDÜ

Son verilere göre, Aşağı Saksonya'da 8, Mecklenburg-Vorpommern'de 6, Brandenburg'da 5, Thüringen'de 4, Kuzey Ren-Vestfalya'da 2, Baden-Württemberg ve Bavyera eyaletlerinden birer çiftlikte kuş gribi görüldü.

VAKA SAYILARININ ARTMASI BEKLENİYOR

Ülke genelinde yabani kuşlar arasında yapılan incelemelerde 73 vakada kuş gribi tespit edildiği kaydedildi. Enstitü, önümüzdeki günlerde vaka sayılarının artmasının beklendiğini duyurdu.

Son dakika... Saat verildi, geliyor: sel ve dolu Trakya'dan giriş yaptı!Son dakika... Saat verildi, geliyor: sel ve dolu Trakya'dan giriş yaptı!

Hamas'tan son dakika açıklama: Biz anlaştık!Hamas'tan son dakika açıklama: Biz anlaştık!

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni iddia: O isim, Kızı hakkında suç duyurusunda bulundu!Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni iddia: O isim, Kızı hakkında suç duyurusunda bulundu!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Dünya
İzleyenleri şaşkına uğratan gerçek: Hindistan'da öldü diye tabuta konulmuştu, canlı çıktı!
İzleyenleri şaşkına uğratan gerçek: Hindistan'da öldü diye tabuta konulmuştu, canlı çıktı!
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'dan kritik açıklamalar: Ziyaret edeceği ilk ülkeyi açıkladı
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'dan kritik açıklamalar: Ziyaret edeceği ilk ülkeyi açıkladı
Toplu intihar girişimi: 24 Trans birey deterjan içerek intihar etmeye kalktı!
Toplu intihar girişimi: 24 Trans birey deterjan içerek intihar etmeye kalktı!
Dünya şaşkınlıkla izledi: Ünlü Louvre Müzesi sadece yedi dakikada soyuldu!
Dünya şaşkınlıkla izledi: Ünlü Louvre Müzesi sadece yedi dakikada soyuldu!
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kimdir, nerelidir, nerde doğdu, kaç yaşında, Kıbrıs politikası nedir?
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kimdir, nerelidir, nerde doğdu, kaç yaşında, Kıbrıs politikası nedir?
Pakistan, Afganistan'ın başkenti Kabil'i peş peşe vurdu: Şehirde patlamalar sürüyor!
Pakistan, Afganistan'ın başkenti Kabil'i peş peşe vurdu: Şehirde patlamalar sürüyor!
4 kişiyi zehirleyerek öldüren hukuk öğrencisinden olay itiraf: Öldürmekten zevk alıyorum
4 kişiyi zehirleyerek öldüren hukuk öğrencisinden olay itiraf: Öldürmekten zevk alıyorum