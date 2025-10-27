Hamas'tan son dakika açıklama: Biz anlaştık!

  1. Anasayfa
Hamas'ın Gazze'nin yönetiminde teknokratik komite kurulması konusunda Filistin Fetih Hareketi ve diğer Filistinli gruplarla prensipte anlaştığını söyledi.

Hamas'ın Gazze'nin yönetiminde teknokratik komite kurulması konusunda Filistin Fetih Hareketi ve diğer Filistinli gruplarla prensipte anlaştığını açıkladı.

Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya, dün gece yaptığı açıklamada, Hamas'ın, Gazze'nin yönetiminde teknokratik komite kurulması konusunda Filistin Fetih Hareketi ve diğer Filistinli gruplarla prensipte anlaştığını söyledi.

Komitenin geçici olduğunu kaydeden El-Hayya, komitenin Filistin seçimlerini düzenlemesi ve Filistin ulusal birlik hükümetini kurması gerektiğini sözlerine ekledi.

El-Hayya, söz konusu komitenin ne zaman kurulacağı sorusuna ise cevap vermeyerek zaman çizelgesini tahmin edemediğini ifade etti.

Hamas'ın Filistin Devleti kurulmadan silah bırakmayacağını sözlerine ekleyen El-Hayya, "7 Ekim, 77 yıllık işgal politikasının doğal sonucudur. Bu nedenle, halkımızın, şehitlerimizin ve tutuklularımızın çektiği tüm acılara rağmen Filistin meselesini yeni bir aşamaya taşıdı ve işgalin gerçek yüzünü ortaya çıkardı" dedi.

