Dolar 40 TL olur mu, seçimler sonrası 40 TL'nin üzerine çıkar mı? İşte o sorular ve cevapları

Son günlerde ortalıkta dolaşan özellikle seçimler sonrası doların 40 TL olacağı yönündeki söylentilere ekonomist ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, merak edilen soruları tek tek yanıtladı

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Dolar 40 TL olur mu, seçimler sonrası 40 TL'nin üzerine çıkar mı? İşte o sorular ve cevapları 1

Ekonomideki son günlerde hareketlilik devam ederken özellikle seçimler öncesi dolar ile ilgili yapılan 40 TL'nin üzerine çıkacak söylentilerine ekonomi ve altın piyasa uzmanı İslam Memiş merak edilen soruların cevaplarını tek tek yanıtladı.

1 DOLAR 40 TL OLUR MU?

Döviz fiyatlarıyla ilgili çok dikkat çekici bir yazı yazan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, insanların kafasındaki soruya cevap verdi. Doların 30 TL olduğunu söyleyen Memiş, "2023 genel seçimleri öncesinde psikolojik direnç 20 lira seviyesiydi. 20 lirayı görmesin diye iki yıl baskılandı. Daha bir yıl dolmadan 30 lira oldu." dedi. Memiş, "Dolar mı alalım, euro mu alalım?" sorusuna cevap verdi ve çok merak edilen soruya yanıt verdi: 1 Dolar 40 TL olur mu?

Döviz fiyatlarıyla ilgili çok dikkat çekici bir yazı yazan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, insanların kafasındaki soruya cevap verdi. Doların 30 TL olduğunu söyleyen Memiş, "2023 genel seçimleri öncesinde psikolojik direnç 20 lira seviyesiydi. 20 lirayı görmesin diye iki yıl baskılandı. Daha bir yıl dolmadan 30 lira oldu." dedi. Memiş, "Dolar mı alalım, euro mu alalım?" sorusuna cevap verdi ve çok merak edilen soruya yanıt verdi: 1 Dolar 40 TL olur mu?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in "1 Dolar 40 TL olur mu?" başlıklı yazısı
Öncelikle bu haftanın en önemli verisini yorumlamakla başlayalım.

ABD ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi dün açıklandı.

Piyasaların genel beklentisi düşük bir veri geleceği yönündeydi.

Ancak ABD’de enflasyon beklentileri aştı.

ABD TÜFE aralık ayında yıllık yüzde 3,4 artış kaydederek son üç ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Aylık TÜFE de yüzde 0,3 ile yüzde 0,2’lik beklentinin üzerinde gerçekleşmiş oldu.

İşsizlik maaşı başvuruları ise 202 bine gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesine geriledi.

Veri yüksek gelince dolar endeksi (dxy) değer kazandı, dolar karşısındaki varlıklar değer kaybetti.

Dolar endeksinin karşısındaki varlıkların gerilemesi ise orta ve uzun vadeli yatırımcılara iyi bir alım fırsatı verdiğini söyleyebilirim.

Çünkü görüldüğü gibi enflasyon geçici değil, jeopolitik riskler ve küresel ekonomiye dair belirsizlikler devam ediyor.

Özellikle merkez bankalarının 2024 yılının ortalarında faiz indirim sürecine girecek olması, bugün 102 seviyesinin üzerinde olan dolar endeksinin (dxy) 92 seviyesine gerilemesinde etkili olacaktır.

İŞTE O SORULAR VE CEVAPLARI

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