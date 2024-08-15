Akaryakıt fiyatlarına yeni zam yolda! 15 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları

Döviz kurlarındaki değişiklikler ve Brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar, yakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 85 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor.
Benzine son olarak 1 lira 73 kuruş indirim uygulandı. Motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
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15 Ağustos Güncel Akaryakıt Fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 43.61 TL
Motorin: 43.74 TL
LPG: 22.94 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 43.49 TL
Motorin: 43.67 TL
LPG: 22.39 TL
Ankara
Benzin: 44.10 TL
Motorin: 44.28 TL
LPG: 22.94 TL
İzmir
Benzin: 44.51 TL
Motorin: 44.76 TL
LPG: 22.64 TL