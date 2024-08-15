Akaryakıt fiyatlarına yeni zam yolda! 15 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 85 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor. Zam sonrası benzinin litresi 44 TL'yi geçecek.

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Akaryakıt fiyatlarına yeni zam yolda! 15 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları

Döviz kurlarındaki değişiklikler ve Brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar, yakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 85 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor.

Benzine son olarak 1 lira 73 kuruş indirim uygulandı. Motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

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15 Ağustos Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 43.61 TL

Motorin: 43.74 TL

LPG: 22.94 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 43.49 TL

Motorin: 43.67 TL

LPG: 22.39 TL

Ankara

Benzin: 44.10 TL

Motorin: 44.28 TL

LPG: 22.94 TL

İzmir

Benzin: 44.51 TL

Motorin: 44.76 TL

LPG: 22.64 TL

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