  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in acı günü! Dayısını kaybetti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in acı günü! Dayısını kaybetti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden dayısının cenaze törenine katılarak taziyeleri tek tek kabul etti...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in acı günü! Dayısını kaybetti
Yayınlanma:
Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in acı günü!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden dayısının cenaze törenine katılarak taziyeleri tek tek kabul etti...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in acı günü!

AK Parti Sözcüsü Çelik, dayısının cenaze törenine katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden dayısı Hasan Öztopal'ın (78) cenaze törenine katıldı. Çelik, cenazenin ardından taziyeleri kabul etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in acı günü!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in dayısı Hasan Öztopal, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztopal için Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in acı günü!

Törene; Ömer Çelik'in yanı sıra Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, milletvekilleri, protokol üyeleri, AK Parti mensupları ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Hasan Öztopal, Karslılar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tören sonrası Çelik, Sarıçam Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde taziyeleri kabul etti.

Bu kadarına da pes: Gürsel Tekin'in makam odasına girerek tuvaletlerini yaptılarBu kadarına da pes: Gürsel Tekin'in makam odasına girerek tuvaletlerini yaptılar

Türkiye-Bulgaristan maçında düdük çalacak hakem belli oldu!Türkiye-Bulgaristan maçında düdük çalacak hakem belli oldu!

CHP Pendik Gençlik Kolları’ndan Satranç Turnuvası: “Hamle Sırası Bizde”CHP Pendik Gençlik Kolları’ndan Satranç Turnuvası: “Hamle Sırası Bizde”

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
MSB'den son dakika açıklama: C-130'ların uçuşu durduruldu!
MSB'den son dakika açıklama: C-130'ların uçuşu durduruldu!
Maltepe'de kaydedilen o görüntü olay yarattı: 10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltında mı?
Maltepe'de kaydedilen o görüntü olay yarattı: 10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltında mı?
Kastamonu'da anne ve oğulun ölümünde dikkat çeken gelişme: Çelişkili tavırları gözleri üzerine çekti!
Kastamonu'da anne ve oğulun ölümünde dikkat çeken gelişme: Çelişkili tavırları gözleri üzerine çekti!
Gürcistan'da düşen uçakla ilgili önemli gelişme: Son şehidimizin naaşına ulaşıldı!
Gürcistan'da düşen uçakla ilgili önemli gelişme: Son şehidimizin naaşına ulaşıldı!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: Sındırgıda sabaha karşı peş peşe 4 deprem!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: Sındırgıda sabaha karşı peş peşe 4 deprem!
Şehitlerimizin ismini kalbimize yazdık: 13 Kasım 2025 Perşembe güncel gazete manşetleri...
Şehitlerimizin ismini kalbimize yazdık: 13 Kasım 2025 Perşembe güncel gazete manşetleri...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal konuşma: Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal konuşma: Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil...