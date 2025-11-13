Bu kadarına da pes: Gürsel Tekin'in makam odasına girerek tuvaletlerini yaptılar

  1. Anasayfa
Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahkeme tarafından çağrı heyeti olarak İstanbul il başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin'in bu kadarına da pes dedirtecek bir olay yaşanarak İl başkanlığındaki makam adasına giren kişiler tuvaletlerini yaptılar.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, il binasında makam odalarına tuvaletlerini yapan bir grubun çirkin saldırıyla karşı karşıya kaldı.

"BARDAĞI TAŞIRAN ÇOK ÇİRKİN BİR SALDIRI"

TGRT Habere açıklamalarda bulunan Tekin, daha önce de çeşitli olumsuzluklar yaşandığını ancak büyütmemek adına sessiz kaldıklarını belirterek "Kol kırılır yen içinde kalır dedik ama bu kez bardak taştı. Çok çirkin bir saldırı olunca karar aldık ve suç duyurusunda bulunduk. Faillerin kim olduğunu biz de merak ediyoruz, hep birlikte göreceğiz" şeklinde konuştu.

"ÇALAMADILAR AMA İSMİ BİLİYORUZ"

Ayrıca bir bilgisayarın çalınmaya çalışıldığını belirten Tekin, "Çalamadılar ama ismi biliyoruz. Çarşamba sabahı kabul edilemez bir manzarayla karşılaştık. Artık asla tolere etmeyeceğiz" diye konuştu.

"SALDIRI DEĞİL, TACİZ DEMEK DAHA DOĞRU OLUR"

CHP İstanbul İl Yöneticisi Zeki Şen de olayın sık tekrarlanan bir taciz boyutuna ulaştığını ifade ederek "Saldırı değil, taciz demek daha doğru olur. Bina çok merkezi olduğu için bu tür haddi aşan davranışlar oluyor. Ancak bu kez özel alanlarımıza kadar girmişler. Her yere tuvaletlerini yapmışlar, başkanımızın kapısına da sürmüşler" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Yaşanan çirkin saldırıyla ilgili savcılığa başvuran CHP İstanbul İl Yönetimi, faillerin tespit edilmesini ve olayın aydınlatılmasını istiyor. Tekin, sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

