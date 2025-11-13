Türkiye-Bulgaristan maçında düdük çalacak hakem belli oldu!
Türkiye-Bulgaristan maçında düdük çalacak hakem belli oldu!
A Milli Takımımızın Bursa'da Bulgaristan ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçının hakemi Nicolas Walsh oldu.
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda 15 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak olan müsabakayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nicolas Walsh yönetecek.
Walsh'un yardımcılıklarını Francis Connor ve Daniel McFarlane yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Donald Robertson olacak.
Maçta Andrew Dallas VAR, Steven McLean ise AVAR olarak görev alacak.
