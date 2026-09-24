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Suudi Arabistan acil durum ilan etti: Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı!

Suudi Arabistan, Husilerin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef olan Mekke ve Cidde başta olmak üzere çok sayıda bölgede acil durum ilan etti.

Suudi Arabistan acil durum ilan etti: Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı!
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Suudi Arabistan acil durum ilan etti: Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı!

Suudi Arabistan, Husilerin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef olan Mekke ve Cidde başta olmak üzere çok sayıda bölgede acil durum ilan etti.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mekke-i Mükerreme, Cidde, Taif, Yenbu ve Tebuk kentlerinde yaşanabilecek acil durumlara karşı uyarıda bulunuldu.

Suudi Arabistan acil durum ilan etti: Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı!

"TOPLANMA ALANLARINDAN UZAK DURUN"

Açıklamada, bölge halkına can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Sivil Savunma ekiplerinin talimatlarına uyulması, toplanma alanlarından uzak durulması ve görüntü çekilmemesi çağrısında bulunuldu.Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, daha sonra bir açıklama daha yayımlayarak söz konusu tehlikenin sona erdiğini duyurdu.

HUSULER MİSİLLEMEYLE TEHDİT ETMİŞTİ

Yemen'deki İran destekli Husiler, başkent Sana'ya yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçlamış ve karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

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