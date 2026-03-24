  3. AK Parti Sözcüsü Çelik, Özgür Özel'e böyle seslendi: Siyaset tarihimizin en 'kalitesiz' siyasetini yapıyor

AK Parti Sözcüsü Çelik, Özgür Özel'e böyle seslendi: Siyaset tarihimizin en 'kalitesiz' siyasetini yapıyor

AK Partili Çelik, CHP lideri Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki göstererek, "kalitesiz" bir siyaset ve "çirkin" bir dil kullandığını belirtti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Özgür Özel'e böyle seslendi: Siyaset tarihimizin en 'kalitesiz' siyasetini yapıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özgür Özel'e böyle seslendi: Siyaset tarihimizin en 'kalitesiz' siyasetini yapıyor

AK Partili Çelik, CHP lideri Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki göstererek, "kalitesiz" bir siyaset ve "çirkin" bir dil kullandığını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in siyaset tarzını ve kullandığı dili sert bir şekilde eleştirdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Özgür Özel'e böyle seslendi: Siyaset tarihimizin en 'kalitesiz' siyasetini yapıyor

"YANLIŞ YERDE DURMA REKORUNA İMZA ATTI"

Özel'in siyaset tarihindeki en "kalitesiz" siyaseti yaptığını ve en "çirkin" dili kullandığını söyleyen Çelik, CHP liderinin aylardır iç ve dış politikaya dair her meselede yanlış yerde durma rekoruna imza attığını ifade etti.

“SAVUNMA KAPASİTEMİZE SALDIRAN BİR SİYASİ DÜŞKÜNLÜĞÜ TEMSİL EDİYOR”

Çelik, Özel'in sadece siyaseti zehirleme konusunda yetenekli olduğunu defalarca gösterdiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dil, kendi siciline eklediği yeni bir çirkinliktir.
Bu çirkinliği kendisine yakıştığı için Özgür Özel’e iade ediyoruz.
Özgür Özel, dünya en zor zamanlarından birinden geçerken ve ülkemizin etrafında birden çok savaş varken, savunma kapasitemize saldıran bir siyasi düşkünlüğü temsil ediyor."


"YABANCILAŞMIŞ SİYASETİN SONUCU"

Çelik, Özel'in politikalarının dış kaynaklı amaçlarla örtüştüğünü iddia ederek, "Yabancıların amaçladığı şeyler, Özgür Özel’in siyaseti oluyor. Bu yabancılaşmış siyasetin iç siyasete dönük sonucu da Cumhurbaşkanımıza çirkin bir dille saldırmak oluyor. Bunu defalarca yaptılar ve her seferinde o çirkin etiketi kendi tabelaları haline getirdiler" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TEMSİL ETTİĞİ DEĞERLER MİLLET İÇİN GÜVENCEDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsil ettiği değerlerin millet için bir güvence olduğunu vurgulayan Çelik, bu değerlere yönelik saldırıların amacına ulaşamayacağını kaydetti. Çelik, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Cumhurbaşkanımıza yapılan saldırılara en güçlü siyasetle cevap vermeye devam edeceğiz.
Dünyanın bu zor zamanlarında dıştan gelen provokasyonlara da, içimizde üretilmeye çalışılan siyasi fitnelere de geçit vermeyeceğiz."

CHP'ye dönmek için bahaneyi buldu! Emine Ülker Tarhan, ''Mazot 80 TL olmuş, duydum geldim'' Emine Ülker Tarhan kimdir?
CHP'ye dönmek için bahaneyi buldu! Emine Ülker Tarhan, ''Mazot 80 TL olmuş, duydum geldim'' Emine Ülker Tarhan kimdir?
MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar: Asıl rejim değişikliği o ülkede yaşanmalıdır!
MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar: Asıl rejim değişikliği o ülkede yaşanmalıdır!
AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'e sert sözler: İmamoğlu'nun sevimli şempanzesi
AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'e sert sözler: İmamoğlu'nun sevimli şempanzesi
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran sözler: Bir adamın nefsi için Erdoğan'ı yormayalım
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran sözler: Bir adamın nefsi için Erdoğan'ı yormayalım
CHP'li başkandan centilmen çıkış: Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
CHP'li başkandan centilmen çıkış: Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Ankara'da 6 buçuk saat süren gizli toplantı: Kılıçdaroğlu geri mi geliyor, CHP içi muhalefet vekiller ne konuştu?
Ankara'da 6 buçuk saat süren gizli toplantı: Kılıçdaroğlu geri mi geliyor, CHP içi muhalefet vekiller ne konuştu?
Kulisler çalkalanıyor: Mansur Yavaş Müsavat Dervişoğlu'nu neden ziyaret etti?
Kulisler çalkalanıyor: Mansur Yavaş Müsavat Dervişoğlu'nu neden ziyaret etti?