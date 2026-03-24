Laricani'nin koltuğunda dikkat çeken isim: Muhammed Bakır Zülkadir kimdir?

Son dakika...İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Ali Laricani'nin yerine İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine Muhammed Bakır Zülkadir atandı.

İran Cumhurbaşkanlığı, ülkenin en üst düzey güvenlik ve strateji kurumunda yaşanan görev değişimini resmi bir açıklamayla duyurdu. Bölgede tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde alınan kararla, İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucunda yaşamını yitiren Ali Laricani'nin koltuğuna Muhammed Bakır Zülkadir oturdu.

MUHAMMED BAKIR ZÜLKADİR KİMDİR?

İran'da Ali Laricani'nin ölümüyle boşalan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği'ne eski Devrim Muhafızları komutanlarından Muhammed Bakır Zülkadir getirildi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Zülkadir'in, İran Lideri Mücteba Hamaney'in onayıyla Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri olarak atandığını duyurdu.

İran'da 1979'daki devrimin ardından Devrim Muhafızları'na katılan Zülkadir, İran-Irak Savaşı döneminde Ramazan Karargahı'nın komutanı olarak görev yaptı.

Haberin Devamı

1997-2005 yıllarında Devrim Muhafızları Genel Komutan Vekili olan Zülkadir, 2005-2007 yıllarında eski Cumhurbaşkanlarından Mahmud Ahmedinejad döneminde İçişleri Bakan Yardımcılığı ve 2010-2021 yıllarında da Yargı Erki Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Ağrı Doğubeyazıt’tan şehit haberi: Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu!

CHP'ye dönmek için bahaneyi buldu! Emine Ülker Tarhan, ''Mazot 80 TL olmuş, duydum geldim'' Emine Ülker Tarhan kimdir?

Pendik Belediyesinden Şehit Aileleri ve Gazilere Bayram Ziyareti