  3. 'Otomobillerde telefon tutucular yasaklandı' iddiasına, DMM son noktayı koydu!

Kamuoyunda oluşan "Araç içi telefon tutucular ve kokular yasaklandı, cezası var" görüşünün ardından DMM tarafından açıklama geldi. DMM, "İddialar gerçeği yansıtmıyor" diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Araçlarda telefon tutucu ve koku yasaklandı" iddialarına son noktayı koydu.
DMM, iddiaların doğru olmadığını belirterek mevcut düzenlemenin çarpıtıldığını ve bu konuyla ilgili yeni yönetmelik çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Türkiye’deki araçlarda görüş açısına giren telefon tutucu ve ön cama trafik cezaları kesildiği iddia edilmişti.

“Araçlarda telefon tutucu yasak mı?” sorusuna resmi yanıt geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR, İDDİALAR GERÇEK DEĞİL

Yapılan açıklamada mevcut düzenlemeler çarpıtılarak “araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı” iddialarıyla endişe ve algı oluşturulduğu fakat bu konuyla ilgili yeni yönetmeliğin hazırlık çalışmaları devam ettiği ancak henüz kesinleşmiş bir karar olmadığı vurgulandı.

Araç içi kullanım ve ekipmanlara ilişkin yeni uygulama esaslarını belirleyecek yönetmelik çalışmaları devam etmektedir. Bu süreçte trafik ekiplerince sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmektedir.

YENİ YÖNETMELİK GELİYOR

Hazırlanacak yeni yönetmelikle sürücünün görüş hizasını engelleyen multimedya cihaz, telefon tutucu ve araç aksesuarları hakkındaki hususlar netleşecek.

Bu yönetmeliğin ne zaman yayımlanacağı henüz bilinmiyor.

