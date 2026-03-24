Son dakika... Ağrı Doğubeyazıt’tan şehit haberi: Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu!

Ağrı Doğubeyazıt’tan şehit haberi: Meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın şehit olduğunu açıkladı.

"MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLERİZ"

Bakanlık, 24 Mart 2026 tarihinde yaşanan kazaya ilişkin yaptığı açıklamada "24 Mart 2026 tarihinde Ağrı Doğubayazıt'ta meydana gelen askeri araç kazasında, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

BAKAN GÜLER’DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit Açay için taziye mesajı yayımladı. Güler, mesajında şehide Allah’tan rahmet, ailesine ve millete başsağlığı diledi.

