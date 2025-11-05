  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Ahmet Çakar'ın tahmini olay oldu: Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini söyledi!

Ahmet Çakar'ın tahmini olay oldu: Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini söyledi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak olan Ajax - Galatasaray karşılaşması öncesinde spor yorumcusu Ahmet Çakar, dikkat çeken bir tahminde bulundu...

Ahmet Çakar'ın tahmini olay oldu: Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini söyledi!
Yayınlanma:

Ahmet Çakar'ın tahmini olay oldu: Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini söyledi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak olan Ajax - Galatasaray karşılaşması öncesinde spor yorumcusu Ahmet Çakar, dikkat çeken bir tahminde bulundu...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak olan Ajax - Galatasaray karşılaşması öncesinde spor yorumcusu Ahmet Çakar, maçın 1-1 berabere biteceğini tahmin etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak Ajax – Galatasaray karşılaşması öncesinde spor yorumcusu Ahmet Çakar, dikkat çeken bir tahminde bulundu.

"MAÇ 1-1 BİTECEK"

Çakar, "Ben Galatasaray-Ajax maçının 1-1 berabere biteceğini düşünüyorum. Eğer Galatasaray Ajax'ı yenerse hedefleri büyür, ilk 8'i düşünür. Diyelim Ajax'a yenildin ama iç sahada Union SG'yi yenersen bir sıkıntı olmaz. Çünkü Ajax'ın ismi ve itibarı daha yüksek" dedi.

Ahmet Çakar tahmini olay oldu: Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini söyledi!

Tecrübeli yorumcu ayrıca sarı-kırmızılıların bir sonraki rakibi Atletico Madrid için de uyarıda bulundu. Çakar, "Galatasaray-Atletico Madrid müsabakası zor geçecek. Atletico, son haftalarda manasız puanlar kaybetti. Galatasaray'ı zorlayacaklarını düşünüyorum" dedi.

''OSIMHEN'E HAKSIZLIK YAPILDI"

Ahmet Çakar Osimhen hakkında da, "Türk futbol tarihinde Galatasaray'ı Osimhen kadar sahiplenen bir oyuncu olmadı. Napoli'de gerek saha içinde gerek dışında büyük haksızlıklara uğradı. Ancak Serie A'da şampiyon olduktan sonra hiçbir kulüp onu transfer etmediyse, ortada bir problem var demektir" ifadelerini kullandı. Galatasaray, Ajax deplasmanında bu akşam saat 23.00'te sahaya çıkacak.

Esra Ezmeci'nin kalçası canlı yayın konusu oldu: Ece Erken inanmayıp bakın ne yaptı!Esra Ezmeci'nin kalçası canlı yayın konusu oldu: Ece Erken inanmayıp bakın ne yaptı!

Giresunlular gecesinde coşku doruğa çıktıGiresunlular gecesinde coşku doruğa çıktı

Erdoğan'dan grup toplantısında önemli açıklamalar: CHP'nin teskereye 'hayır' demesine şaşırmadık!Erdoğan'dan grup toplantısında önemli açıklamalar: CHP'nin teskereye 'hayır' demesine şaşırmadık!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Spor
Avrupa'da üst üste 7 maçta gol atmıştı: Osimhen bu akşam Hollanda'da ağları sarsacak!
Avrupa'da üst üste 7 maçta gol atmıştı: Osimhen bu akşam Hollanda'da ağları sarsacak!
Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. Altyapı Takımlarından Müthiş Performans! 7 Maçta 7 Galibiyet
Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. Altyapı Takımlarından Müthiş Performans! 7 Maçta 7 Galibiyet
Pendikspor İstanbulspor deplasmanından 1 puan alarak döndü: 0-0
Pendikspor İstanbulspor deplasmanından 1 puan alarak döndü: 0-0
Taraftarlığı bir kenara bırakın, pisliğin temizlenmesine yardımcı olun!
Taraftarlığı bir kenara bırakın, pisliğin temizlenmesine yardımcı olun!
Milli sporcumuzdan çifte gurur: Merve iki kez üst üste dünya şampiyonu oldu!
Milli sporcumuzdan çifte gurur: Merve iki kez üst üste dünya şampiyonu oldu!
Son dakika... Dev derbileri yönetecek hakemler belli oldu!
Son dakika... Dev derbileri yönetecek hakemler belli oldu!
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi kriz: Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kararı!
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi kriz: Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kararı!