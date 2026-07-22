Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş neden gözaltına alındı? Fatma Soydaş kimdir?

FATMA SOYDAŞ KİMDİR?

Sosyal medya dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Fatma Soydaş, TikTok ve Instagram gibi dijital platformlarda ürettiği içerikler ve canlı yayınlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmayı başaran bir sosyal medya fenomenidir.