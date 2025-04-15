Adana'da kaybolan Cumali Tim sırra kadem bastı: Üç gündür haber yok!

Üç gündür haber yok! Adana'nın Karataş ilçesinde 12 Nisan günü kaybolan 7 yaşındaki Cumali Tim'in bulunması için yürütülen çalışmalara etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Dün jandarma ekiplerince çocuğa ait olduğu belirtilen bir terlik derede bulunmuştu.

Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe mahallesinde tarım işçiliği yapan Karanfil ve İbrahim Tim çiftinin iki çocuğundan biri olan Cumali Tim, 12 Nisan sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu. 7 yaşındaki çocuktan haber alınamayınca aile, jandarmaya haber verdi ve kayıp ilanında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı. Jandarma ve AFAD görevlileri tarafından sürdürülen arama tarama çalışmasına, Kahramanmaraş'tan gelen AFAD ekipleri de destek veriyor.

CUMALİ'NİN TERLİĞİ BULUNDU

Dün jandarma ekiplerince çocuğa ait olduğu belirtilen bir terlik derede bulunmuştu.

Arama çalışmaları üç gündür devam ederken sulama kanalı kenarında bulunan bir terlik dışında hâlâ çocuğa dair başka bir iz bulunamadı.

Ailesi gözyaşları içinde yardım çağrısı yaparken, yetkililer çocuğun bir an önce sağ salim bulunması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

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''BANA PABUCUNU VERMİYORLAR''

Cumali Tim'in annesi Karanfil Tim ve dedesi Cumali Davulcu 3'üncü günde de devam eden çalışmaları izledi. Karanfil Timi, oğlu için gözyaşı döküp, ağıtlar yaktı. Cumali Timi'nin kaybolmadan birkaç gün önce babasıyla oynadığı neşeli görüntüleri dikkat çekti.

Oğlunun bulunması için yardım isteyen Karanfil Tim, şunları kaydetti;

"Allah rızası için gören, duyan varsa bildirsin. 3 gündür çıkmıyor benim kuzum. Benim yüreğim yanıyor. Ben kuzumu bulamıyorum. Huzur istiyorum. Ciğerim, neredesin 3 gündür, karanlıkta ne ediyorsun kuzum? Sulama kanalının yanında terliğini bulmuşlar. Pabucuna kurbanım, bana pabucunu vermiyorlar kuzumun"

''GÖREN, DUYAN VARSA HABER VERSİN''

Cumali Timi’nin dedesi Cumali Davulcu ise "Cumartesi günü babası karpuz serası açmaya gitti. Annesi başı ağrıdığı için çadırda uyuyordu. O sırada Cumali'yi bir yerlere kaybolmaması için uyarmış. Cumali de uyarıya aldırış etmeden dışarı çıkıp Yunus Emre isimli arkadaşıyla oyun oynamaya başlamış. Oyunları bitince Cumali üşüdüğünü ve çadıra gideceğini söylemiş, ayrılmışlar. 10 dakika içerisinde çocuk kayboldu. Sulama kanalına mı gitti, biri mi götürdü, gören veya duyan kimse yok. Yunus Emre’yle birlikte oyun oynadıktan sonra ayrılırlarken Yunus Emre'ye üşüdüğü için çadıra gideceğini söylemiş ama her yeri aradık bulamadık. Karada ve sulama kanalında 3 gündür aranıyor ama bulunamadı. Çocuğumuzun fotoğrafı her yerde var. Gören, duyan olursa haber versinler. İnşallah bir sonuca varırız" diye konuştu.

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