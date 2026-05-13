Samsun Havza'yı vuran sel sonrası korkunç manzara!

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından başlayan temizlik çalışmaları hızlandırıldı. Yaşanan tahribatın boyutları gün ağarınca ortaya çıktı.
Şiddetli yağış sonrası ilçe merkezinden geçen derelerin taşmasıyla büyük bölümü sular altında kalan ilçe merkezinde, temizlik çalışması devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'a bağlı ekipler, kepçe, iş makineleri ve vidanjörlerle ilçe merkezinden çamur, moloz ve suyu boşaltmaya çalışıyor.
Sel nedeniyle sürüklenerek hasar gören ve çoğunluğu otomobil ile motosikletten oluşan araçların hasar tespit çalışmalarının ardından sokaklardan kaldırılacağı bildirildi. Öte yandan, Havza'daki çalışmalar AA muhabiri tarafından dronla görüntülendi.
Havza ilçe merkezinde 12 Mayıs akşamı etkili olan sağanak nedeniyle Hacı Osman Deresi ile Tersakan Deresi'nde su seviyesi yükselmiş, çok sayıda ev ve iş yerinin bodrum ile zemin katlarını su basmış, araçlar da sürüklenmişti.
Samsun'un farklı yerlerinden Havza'ya sevk edilen İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Sezer Avcı koordinesinde yaklaşık 500 jandarma, ilçedeki hayatın normale dönmesi için özveriyle görev yapıyor. Su baskınlarının yaşandığı, balçık altında kalan ilçede kazma küreklerle çalışan jandarma, fırçalarla da temizlik yapıyor.
Bodrum ve giriş katlarındaki balçık ve suyu çıkartan jandarma ekipleri, daha sonra binaları yıkayarak temiz şekilde sahiplerine teslim ediyor.
İş yerlerinde yapılan temizlik sırasında vatandaşların değerli eşyalarını da bulan ekipler, balçıktan arındırdıktan sonra bunları sahiplerine veriyor.