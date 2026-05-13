  Galatasaray'ın yıldız oyuncusuna yumruklu saldırı: Lucas Torreira'ya saldıran şüphelinin neden yumruk attığı ortaya çıktı!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusuna yumruklu saldırı: Lucas Torreira'ya saldıran şüphelinin neden yumruk attığı ortaya çıktı!

Son dakika... Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Beyoğlu’nda yumruklu saldırıya uğradı. Kısa sürede yakalanan şüphelinin neden yumruk attığı ifadesinde ortaya çıktı.

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Beyoğlu’nda yumruklu saldırıya uğradı. Kaçmaya çalışan şüpheli polis tarafından takside yakalanırken saldırgan, ilk ifadesinde sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu bir kadınla Lucas Torreira’nın da ilgilendiğini öne sürerek saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Beyoğlu Kasımpaşa’daki Camiikebir Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde saldırıya uğradı.

İddiaya göre Torreira, kafeden çıktığı sırada Y.Y. isimli şahsın yumruklu saldırısına maruz kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerinden uzaklaşmaya çalışan 32 yaşındaki şüpheliyi bindiği takside yakalayarak gözaltına aldı.

TORREIRA'YA SALDIRAN ŞAHIS KISA SÜREDE YAKALANDI

Yapılan incelemede şüphelinin “kasten yaralama” suçundan kaydı bulunduğu belirlendi.

Torreira’nın saldırgan hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olay sırasında Torreira’nın şoförü E.S’nin de tarafları ayırmak amacıyla şüpheliye yumruk attığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında şüpheli hakkında daha önce uzaklaştırma kararı bulunduğu ortaya çıktı.

SALDIRININ SEBEBİYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Ayrıca Lucas Torreira’nın, geçtiğimiz aylarda da aynı kişi hakkında şikayetçi olduğu ve 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Uruguaylı futbolcunun yapılan kontrollerinde, sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu belirlendi.

Şüpheli ilk ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu bir kadınla Lucas Torreira’nın da ilgilendiğini öne sürerek saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiğini iddia etti.

