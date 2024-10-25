Acun Ilıcalı'dan olay sözler! Mourinho ne diyecek?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında Premier League lideri Manchester United ile oynadı ve 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla, Fenerbahçe'nin puanını 5'e yükseltti. Sarı kırmızılı kulübün asbaşkanı Acun Ilıcalı ve teknik direktörü Jose Mourinho, maçtan önce Samandıra'da bir araya geldi. Mourinho ile özel bir görüşme gerçekleştiren Acun Ilıcalı, takımın genel durumu hakkında bilgi verdi.

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"HOCAM BÖYLE OLMAZ"

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, önemli görüşmede konuşulanlar hakkında konuştu. Mynet, Çelikler'in "Acun Ilıcalı, hocam böyle olmaz diyor" dedi. Bir topluluk senin ağzına bakıyor. Saygı duyuyoruz ama kendine gel diyor. Mourinho yanıtlıyor. "Şunun savunması iyi değil, bunun kafası burada değil" dedi.

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Çelikler sözlerini şöyle sürdürdü:

Acun Ilıcalı, "Biz seninle oyuncu tartışamayız ama takım oynamıyor" dedi. Acun Ilıcalı, "Sonuçta bu rakiplere geçen sene başka bir şey oynuyorduk ve yeniyorduk" dedi. Toplantı bu noktada sona eriyor. Mourinho ile görüşmesinden sonra Acun Ilıcalı, Türk oyuncularla da samimi bir sohbet yapıyor. Bir kısmı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da aynı. Acun'un da belirttiği gibi hocanız bu. Haberdar olun. Bu toplantı Acun Ilıcalı tarafından yapıldıktan sonra tamamlandı. Futbolcular bu hocayla devam etmek istiyorlarsa, şu anda ya bu deveyi gütmeleri ya da bu yerden ayrılmaları gerekiyor."