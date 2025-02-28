Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendisini feshetme çağrısı sonrası ABD'den ilk açıklama geldi: "Orta Doğuya barış geliyor"

Terörsüz Türkiye hedefiyle PKK'nin silah bırakması ve kendini lav etmesi için yapılan çalışmalar sonuç vererek Terörist başı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı tarihi çağrı sonrası ABD'nin nasıl bir tepki göstereceği merak ediliyordu.

İMRALI ZİYARETİ SONRASI DEM HEYETİ TARİHİ ÇAĞRIYI DUYURDU

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile DEM Parti heyeti İmralı Adası'nda üçüncü kez görüştü. 3'üncü görüşmeye Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın da yer aldığı 7 kişilik DEM Parti Heyeti katıldı.

ÖCALAN'DAN SİLAHLARI BIRAKIN ÖRGÜTÜ FESHEDİN ÇAĞRISI

İstanbul'a dönen DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan'ın çağrı metnini kamuoyu ile paylaştı. Öcalan'ın mesajında, "Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Tüm sorumluluğu alıyorum" ifadeleri yer aldı.

BEYAZ SARAY'DAN İLK YORUM

Öcalan'ın çağrısı uluslararası siyasette de büyük yankı uyandırdı. Almanya ve Fransa çağrıyı desteklerken; ABD'den de ilk açıklama geldi.

Silahı bırak kendini feshet! Terörsüz Türkiye için ilk adım atıldı: 28 Şubat 2025 Gazete Manşetleri

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"ORTA DOĞUYA BARIŞ GELİYOR"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes yaptığı açıklamada, "Önemli bir gelişme ve bunun Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD'nin IŞİD'le mücadele ortakları konusunda Türk müttefiklerimizi yatıştırmaya yardımcı olmasını umuyoruz. (Bu gelişmenin) sorunlu bölgeye barışın getirilmesine yardımcı olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika! DEM Parti'nin Öcalan ile görüşmesi bitti: DEM'li Heyet Öcalan'ın mesajını okudu! ''PKK kendini feshetmeli...''