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Son dakika! DEM Parti'nin Öcalan ile görüşmesi bitti: DEM'li Heyet Öcalan'ın mesajını okuyor! ''PKK kendini feshetmeli...''

Son dakika! DEM Parti'nin Öcalan ile görüşmesi bitti: DEM'li Heyet Öcalan'ın mesajını okuyor! ''PKK kendini feshetmeli...''

Son dakika! DEM Parti'nin Öcalan ile görüşmesi bitti: DEM'li Heyet Öcalan'ın mesajını okuyor! ''PKK kendini feshetmeli...''
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DEM'li Heyet Öcalan'ın mesajını okuyor! ''PKK kendini feshetmeli...''

Son dakika! DEM Parti'nin Öcalan ile görüşmesi bitti: DEM'li Heyet açıklama yapıyor!

DEM Parti İmralı heyetinin Öcalan ile görüşmesi bitti. Heyet, İstanbul'da açıklama yapıyor. İmralı'nın mesajını Pervin Buldan okuyacak. İmralı'dan gelen fotoğraf paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröre karşı tavizsiz tavrıyla ilerleyen 'Terörsüz Türkiye' hedefi için önemli bir güne gelindi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'silah bırakma ve örgütü tasfiye' çağrısı bilinirken; DEM Parti heyeti bugün teröristbaşı Öcalan ile görüştü.

Son dakika! DEM Parti'nin Öcalan ile görüşmesi bitti: DEM'li Heyet açıklama yapıyor!

İMRALI'DAN GELEN FOTOĞRAF

Ziyaretin ardından heyet, İstanbul'a geldi. İmralı'dan gelen fotoğraf paylaşıldı.

Son dakika! DEM Parti'nin Öcalan ile görüşmesi bitti: DEM'li Heyet açıklama yapıyor!

DEM PARTİ HEYETİ AÇIKLAMA YAPIYOR

Sırrı Süreyya Önder açıklama yapıyor.

Açıklamalarından satır başları:

Biliyoruz ki şimdi cezaevlerindeki arkadaşlarla bizi izliyorlar, onları da yüreğimizle selamlıyoruz.

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