Son dakika! DEM Parti heyetinden önemli açıklama: İşte tepki çeken 'Gazze' çıkışına verilen, o cevap...

DEM Parti'nin görüşme trafiği devam ediyor. DEM heyeti, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Sırrı Süreyya Önde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın tepki çeken sözlerine cevap verdi.

DEM Parti heyeti bugün saat 11.00'de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

ZİYARET SONRASI AÇIKLAMA

Önder ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Tavsiye, öneri, eleştiri ve uyarılarını rica ettik. Kapsamlı açıklamayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaretimizden sonra yapacağız" dedi.

"BAĞLAMINDAN KOPARILMIŞ BİR AÇIKLAMA"

Önder ayrıca, "Eş genel başkanımızın açıklaması da bağlamından koparılmış bir açıklama. Kimse bu tarz yaklaşımları bağlamından koparıp üzerinde tepinmesin" ifadelerini kullandı.

HATİMOĞULLARI NE DEMİŞTİ?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır'da konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında, son günlerde kamuoyunda tartışılan İmralı görüşmelerine değinen Hatimoğulları, "Bu tarihsel kırılmada ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek ve barışı inşa edeceğiz ya da negatif yönde kırılmalar yaşanacak ve her yer Gazze'ye dönüşecek." ifadelerini kullandı.

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AK PARTİ VE SAADET PARTİSİ İLE GÖRÜŞECEKLER

DEM heyeti saat 13.30'da da AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki heyetle AK Parti TBMM Grubu'nda ve saat 15.30'da da Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'la genel merkezlerinde görüşecek.

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