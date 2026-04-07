ABD üssüne gece yarısı saldırı: Çok sayıda yaralı asker var

Açıklamada, gece saatlerinde Kuveyt'teki Ali el-Salim Hava Üssü'ne düzenlenen İran menşeli bir İHA saldırısında 15 Amerikan askerinin yaralandığı belirtildi.

Söz konusu askerlerin bazılarının görevlerine döndüğü bilgisi de paylaşıldı.

İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ FÜZE SALDIRISI

İran’dan İsrail’e bir misilleme daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamaya göre; İran yaklaşık 12 saatlik aranın ardından İsrail’e yeni bir füze saldırısı gerçekleştirdi. Ülkenin güneyindeki Beerşaba şehri ve çevresindeki bölgelerde sirenler çalarken, saldırının ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanmaya yol açmadığı bildirildi.

İran’ın İsrail’e yaptığı son misillemenin, IDF’nin Tahran rejimine ait hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgasının tamamlandığını duyurmasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

İSRAİL ORDUSU: YENİ SALDIRI DALGASI TAMAMLANDI

İsrail ordusundan İran’a yönelik saldırılarla ilgili yeni açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’da Tahran başta olmak üzere farklı bölgeleri hedef alan yeni bir saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Saldırıların İran rejimine ait altyapıları hedef aldığı belirtilerek, "Ayrıntılı bilgi daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi. İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı ise, Tahran ve Karaj şehirlerinde patlamalar meydana geldiğini bildirdi. Muhtemel yaralanma ya da can kayıplarına ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı. Kameralara yansıyan görüntülerde İran’ın farklı bölgelerinden dumanların yükseldiği ve bazı kesimlerde yangın çıktığı görüldü.

