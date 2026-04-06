Araç sahiplerine sürpriz haber: Benzin ve motorin zammı iptal edildi!



Son dakika... Araç sahiplerine sürpriz haber: Benzine ve motorine zam geleceği duyurulmuştu. Benzine 57 kuruş, motorine de 7,67 oranında gelecek zam iptal edildi.

Akaryakıt fiyatlarındaki değişim sürüyor.

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar sürerken, akaryakıt fiyatları ise zaman zaman azalıyor zaman zaman da artıyor.

Akaryakıta saha saatlerinde zam geleceği duyuruldu.

NE KADAR ZAM YAPILACAK

Petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle motorinin litresine tarihi rekor olan 7,67 lira, Benzine ise 2,29 lira seviyesinde zam yapılacağı belirtilmişti.

EŞEL MOBİL DEVREDE

Benzinde eşelmobilin devam etmesi nedeniyle zam pompaya 57 kuruş olarak yansıyacaktı.

Ancak yeni bir gelişme daha yaşandı.

ZAM İPTAL EDİLDİ

Benzine 57 kuruş, motorine de 7,67 oranında gelecek zam iptal edildi.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre yarından itibaren geçerli olması gereken zam yürürlüğe konmayacak.

İstanbul'da benzin 62,60 lira, motorin 77,47 lira, Ankara'da benzin 63,57 lira, motorin 78,60 lira, İzmir'de benzin 63,85 lira, motorin ise 78,87 liradan satılmaya devam edecek.

Haberin Devamı

