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9. Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisinde AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam, konuşmacı olarak katılımcılara hitap edecek

9. Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi 18 Aralık’ta kapılarını açarken en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam, konuşmacı olarak katılımcılara hitap edecek

9. Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisinde AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam, konuşmacı olarak katılımcılara hitap edecek
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18 – 21 Aralık 2024 tarihleri arasında 4 gün sürecek yerli ve yabancı birçok firmanın yer alacağı fuarda AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam, konuşmacı olarak katılımcılara hitap edecek

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen ST Endüstri Medya Grup’un organizatörlüğünde toplam verimlilik için otomasyon, dijital dönüşüm ve enerji yatırımı yapan firmaların ST Endüstri Zirveleri’nde bir araya gelerek sektör temsilcilerine deneyimlerini aktardığı yerli ve yabancı birçok katılımcı firmanın çözüm ve uygulamalarının sergilendiği fuar 18 – 21 Aralık 2024 Tarihinde İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi, Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi ve Sergisi, Proses Zirvesi ve Sergisi, Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi ve Sergisi, Kazan ve Basınçlı Kaplar Zirvesi ve Depreme Dayanıklı Binalar Zirvesi olmak üzere toplam 6 sektörde düzenlenen zirve ve sergiler, robotik çözümlere odaklanan Türkiye’nin en büyük organizasyonu olma özelliğine sahip.

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Robotlu üretim konusunda çözüm sunan firmaların çözüm ve uygulamalarına ev sahipliği yapan etkinlikte ilçemizden Ahi Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin de bir standı bulunacak.

Sektörün önde gelen konuşmacılarının sahne aldığı etkinliğin ikinci gününde (19 Aralık 2014, Saat 12:00) AHİSİAD Genel Başkanı Sn. İbrahim ÇAM Bey “7 Asırdır Kazandıran Model: Sektörel Kümelenme” başlıklı bir konuşma yapacak.

Türkiye’de ve dünyada ne tür robot yatırımlarının yapıldığı, mevcut robot sayısının nasıl artırıldığı, bu yatırımlarla maliyetlerin ne kadar düştüğü ve verimliliğin ne kadar arttığı hakkındaki bilgiler, üretimin geleceği açısından çok önemli bir yer tutuyor.

Stantlarda çoğunlukla sektör sektör uygulama örnekleri gösterilerek hangi markalar sizin sektörünüzde neler yapmış ve sonuçları ne olmuş kolayca öğrenebileceksiniz.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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