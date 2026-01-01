7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! Yüzbinler Filistin için Galata'da buluştu

İstanbul tarihi bir güne uyandı. Milli İrade Platformu'nun çağrısıyla, yeni yılın ilk sabah namazının ardından camilere akın eden vatandaşlar Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistin halkının yanında olduğunu haykırmak için Galata Köprüsü'nde buluştu. On binlerce kişi Filistin için yürüdü.

Yürüyüşe Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Genel Başkanı Canan Sarı ile birçok milletvekili ve belediye başkanları da katıldı.