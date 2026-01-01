  1. Anasayfa
7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! Yüzbinler Filistin için Galata'da buluştu

7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! Yüzbinler Filistin için Galata'da buluştu
İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım kınamak ve tüm dünyaya haykırmak için geçen yıl olduğu gibi bu yılda 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek amacıyla "Büyük Gazze Yürüyüşü" düzenlendi. Alanda emniyet yetkililerince yapılan anonsla eyleme 520 bin kişinin katıldığı bildirildi.
İstanbul tarihi bir güne uyandı. Milli İrade Platformu'nun çağrısıyla, yeni yılın ilk sabah namazının ardından camilere akın eden vatandaşlar Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistin halkının yanında olduğunu haykırmak için Galata Köprüsü'nde buluştu. On binlerce kişi Filistin için yürüdü.

2026'nın ilk gününde 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta. On binlerce kişi "Susmuyoruz, Sinmiyoruz, Filistin'i Unutmuyoruz" sloganıyla, sabah namazından sonra Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için Galata Köprüsü'nde bir araya geldi.

Yürüyüşe Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Genel Başkanı Canan Sarı ile birçok milletvekili ve belediye başkanları da katıldı.

YÜZ BİNLER GALATA KÖPRÜSÜ'NE YÜRÜDÜ

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla 400'den fazla sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle düzenlenen "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" mitingi için sabah namazında camilerde bir araya gelen yüz binlerce binlerce katılımcı, kortejlerle Galata Köprüsü'ne doğru yürüyüşe başladı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde yapılacak eyleme katılan vatandaşlar, başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi olmak üzere Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Cami'de sabah namazını kılmalarının ardından cami önlerinde toplandı. Katılımcılar, daha sonra gruplar haline Galata Köprüsü'ne yürümeye başladı.

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN YOĞUN KATILIM

Eylem öncesi toplanma noktalarından biri olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne çok sayıda vatandaş geldi. Sabah namazını burada kılan on binlerce katılımcı, Galata Köprüsü'ne doğru yürüyüşe geçti. Soğuk havaya rağmen katılımın yoğun olduğu, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Sultanahmet Meydanı'nda katılımcılara sıcak ikramlarda bulunuldu.

"İSTANBUL'DAN GAZZE'YE DİRENİŞE BİN SELAM"

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olan ve Gazze'ye destek için kefiye takan vatandaşlar, sık sık tekbir getirerek ve "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam", "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Süleymaniye Camisi'nde de sabah namazının ardından vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile yürüyüşe başladı.

"Filistin için adalet, dünya için vicdan" yazılı pankart eşliğinde yürüyen katılımcılar, zaman zaman tekbir getirip, "Yaşasın küresel intifada", "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdullah Ceylan, bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve protokol üyeleri sabah namazını Karaköy Arap Camisi'nde kıldıktan sonra vatandaşlarla birlikte Galata Köprüsü'ne doğru yürüdü.

Kortejler eşliğinde ve bireysel olarak yürüyen vatandaşlar, Galata Köprüsü'ne ulaştı. Katılımcılar, polis kontrol noktalarından geçirilerek alana alınıyor. Çeşitli yardım kuruluşlarınca da vatandaşlara simit, çay ve çorba ikram ediliyor. Öte yandan, polis ekiplerince köprü ve cami çevrelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

BİLAL ERDOĞAN: 2026 YILI MİLLETİMİZ VE FİLİSTİNLİ MAZLUMLAR İÇİN HAYIRLAR GETİRSİN

Yürüyüş esnasında basın mensuplarına açıklama yapan Bilal Erdoğan, yeni yıla Filistin için dua ederek başladıklarını, senenin ilk sabahında camilerde buluşup yeni yıl için hayır dualarını birlikte yapmanın önemli bir manevi güç olduğunu bilmek gerektiğini ve milletin buna inandığını söyledi.

Erdoğan, "Bir taraftan Filistin'deki mazlumlar için dua ediyoruz. Bir taraftan şehitlerimizi anıyoruz elbette. Öbür taraftan da '2026 yılı bütün milletimiz için, Filistinli mazlumlar için hayırlar getirsin' diye birlikte dua ediyoruz. Bütün katılanlara, bu dualara el açanlara ve destek verenlere çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Bilal Erdoğan, "Her geçen sene, bir önceki seneye göre daha geniş katılımla, ortak müştereklerimizin ne denli güçlü olduğunu milletçe hissettiğimiz bir sabah olduğunu hissediyoruz. Onun için de çok mutluyuz. İnşallah Rabbim bu milletin bu duruşunu bizlere göz aydınlığı olarak bu sene nasip eder, Filistinli kardeşlerimize özgürlük olarak nasip eder, Kudüs'ün özgürlüğünü bizlere nasip eder." diye konuştu.

CEYLAN: SİYONİZMİN BİTECEĞİ YIL OLACAK İNANIYORUZ

ÖNDER Genel Başkanı Ceylan, yaptığı açıklamada, yeni yılın ilk sabahında Galata Köprüsü'nden yüz binlerle birlikte çok büyük bir mesaj verdiklerini ve seslerini yükselttiklerini dile getirdi.

Buraya çok ciddi bir vicdan seli aktığını söyleyen Ceylan, "İsrail'in zulmünün, zalimlerin bu vicdan selinin önünde durması mümkün değil. 2026, Allah'ın izniyle dünyanın en büyük kanser hücresi olan siyonizmin biteceği yıl olacak. Buna inanıyoruz. Gazze'deki mazlumların ahı artık arşı aştı. Zulüm her yana yayıldı ve tüm dünya insanları, vicdan sahipleri ayağa kalktılar." ifadelerini kullandı.

Ceylan, "Bugün sadece Türkiye'de, İstanbul'da yüz binler Galata'ya akıyorlar ama dünyanın dört bir yanında yeniden hareketlilik başlayacaktır ve 2026 Allah'ın izniyle adalet ve merhamet temelli bir dünyanın kurulduğu yepyeni bir yıl olacak bizler için." şeklinde konuştu.

BİLAL ERDOĞAN'DAN GAZZE MESAJI

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan tarihi yürüyüşte kalabalığa seslendi. Erdoğan konuşmasında "Gazze'de yaşanan soykırımdır. Bizim meselemiz Siyonist ideolojiyledir. İşgal sona ermeden mücadelemize ara vermeyeceğiz. Boykotu küçümsemeyeceğiz, ben ne yapıyorum sorusuna vereceğimiz en güçlü cevap olacaktır. Biz boykotla zulmün normalleşmesine dur diyeceğiz. Bu zulmün ortağı olmuyorum diyeceğiz. Biz sinmeyeceğiz, susmayacağız, Filistin'i unutmayacağız, unutturmayacağız. Gazze, Kudüs, Mescid-i Aksa özgür olana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

CADDE VE SOKAKLAR KAPATILDI

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Filistin'e destek yürüyüşü için hazırlıkların tamamlandığı, Galata Köprüsü ve güzergâha çıkan cadde ve sokakların yürüyüş süresince trafiğe kapatıldığı bildirildi. Sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirilirken, Galata Köprüsü'ne ulaşımın İstanbul'un birçok ilçesinden ring araçlarıyla sağlandığı belirtildi.

ATEŞKES İLAN EDİLMESİNDEN BU YANA CAN KAYBI 418'E YÜKSELDİ

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı, enkaz alanlarından ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 418'e, yaralı sayısı bin 152'ye yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 71 bin 269'a, yaralı sayısı 171 bin 232'ye ulaştı.

