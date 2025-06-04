7 gün sonra anlaşmaya varıldı: İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında imzalar atıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 7 gündür grev yapan DİSK arasında anlaşmaya varıldı: Yüzde 30 zam ve yüzde 19 enflasyon farkı teklifini kabul eden 23 bin işçi grevi sonlandırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 7 gündür grev yapan DİSK arasında anlaşma sağlandı. İlk olarak 10 bin kişinin örgütlü olduğu İZELMAN ile toplu iş sözleşmesi imzalandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 30 zam ve yüzde 19 enflasyon farkı teklifini kabul eden 23 bin işçi grevi sonlandırdı.

İzmir'de 23 bin işçinin 7 gündür devam eden ve şehri adeta kaosa sürükleyen grevi, Büyükşehir Belediyesi ile varılan anlaşma sonrasında sona erdi.

GREV 7 GÜN SÜRDÜ

ZENERJİ, İZELMAN ve EGEŞEHİR A.Ş işçisinin günlerdir devam eden grevi, İzBB'nin dün gece ilettiği ve İzBB Başkanı Cemil Tugay'ın "son teklif" diye nitelediği teklifin kabul edilmesiyle son buldu.

TEKLİF SONUNDA KABUL EDİLDİ

İzBB bürokratları ve SODEM-SEN'in dün gece sendikaya ilettiği yüzde 30 zam ve yüzde 19'luk enflasyon farkı kabul edildi. Bu kapsamda işçiler toplu sözleşmenin imzalanması yetkisini sendika şube yöneticilerine verdi.

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DİSK Genel-İş İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, İZELMAN işçilerinin toplu sözleşme için sendikaya yetki verdiğini belirtip, kendisinin de İZENERJİ için alandaki işçilerden yetki istediğini söyledi. Gül, "Eğer yetki verirseniz bu toplu sözleşmenin son aşamasını birlikte sağlayacağız. Vermezseniz de kimseye kırılmayız. Yarınlarda güçlü olmak istiyorsak bir arada durmak zorundayız. İmza yetkisini bizlere veriyor musunuz?" dedi. Alanı dolduranlar ise 'Evet' derken, 'Dik dur eğilme' sloganlarını attı. Karar alanda coşkuyla karşılandı.

CHP'Lİ TAŞÇIER: UZLAŞI ORTAMINI BUGÜN SAĞLAYACAĞIZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında devam eden TİS sürecine ilişkin şunları söylemişti: "Ben diliyorum ve inanıyorum bu uzlaşı ortamını bugün sağlayacağız. İzmir halkını rahatlatacak, belediyemizi rahatlatacak hem de işçimizi memnun edecek bir sonuçla bugün bu grevi mutlu şekilde sonlandıracağımıza inanıyorum" dedi.

"TİS'İ İMZALAMAK İSTİYORUZ"

DİSK Genel-İş İzmir 2 Nolu Başkanı Ercan Gül, teklifin kabul edilmesinin ardından, "Bize imza yetkisini veriyor musunuz? Yetkiyi verdiniz, hangi anlamda verdiyseniz saygı duyuyorum ama ben burada yarınları düşünerek, yalnizlasmamak adına İZELMAN'ın imzaladığı gibi bu TİS'i imzalamak istiyoruz. Bu güveninizi asla boşa çıkarmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev başlatmıştı.

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