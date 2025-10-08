7 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti: Erdoğan rozetlerini tek tek taktı
AK Parti Grup Toplantısı'nda yapılan rozet takma programıyla 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarının rozetlerini tek tek taktı.
Yeni yasama yılının ilk grup toplantısında 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Başkanlara rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
İşte o belediye başkanları:
"CHP'li Ardahan Göle Gökhan Budak, DP'li Gümüşhane Şiran Abdulbaki Kara, DEVA Partili Muş Bulanık Rüstem Gedik Beldesi Abid Özdemir, DEVA Partili Sarıpınar Beldesi Uşak Ataş, Yeniden Refah Partili Bingöl Merkez Ilıcalar Belediyesi Eşref Varol, Yeniden Refah Partili Giresun Ören Belediyesi Soner Erkan, Yeniden Refah Partili Bingöl Merkez Sancak Belediyesi Hayrettin Küçük"
Editör: Muhammed Ali Kanıçok
