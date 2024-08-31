30 bin TL maaşla personel bulamıyor! Hayvancılık bitmek üzere

Besiciler, Türkiye'de çalışacak çoban bulmakta zorlandıklarını ve "Türk çoban yok. Afganlı çobanlar mum tutuyor.Tarım ve hayvancılığın merkezi olan Sivas, çoban sıkıntısı nedeniyle sürü sahiplerini zor durumda bırakıyor. Hayvancılığın temelini oluşturan çobanlık mesleği, hiç kimsenin yapmaması nedeniyle önemli bir sorun haline geldi. Sivas gibi hayvancılığın yaygın olduğu yerlerde çoban bulmak giderek zorlaşıyor.

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Sivas'ın Altınyayla ilçesi Deliilyas Beldesi Yassıpınar Mahallesi'nde ikamet eden Fikri Demiray, çobanların 30 GB mobil internet gibi taleplerinin bile karşılandığını söylüyor. Demir, "400 koyunum var" dedi. 30 bin lira ücret alıyorum. Barınmadan yemeğe, telefon faturasına kadar her şeyin sorumluluğunu üstleniyorum. "30 GB internet istiyor, alıyorum" dedi.

Fikri Demiray, Türk çoban bulmanın neredeyse imkansız hale geldiğini belirtti. Öte yandan, Afgan çobanlar sürü sahiplerine zor koşullar yaratıyor. Türk çobanları yok. Afgan çobanlar mum tutuyor. Çoban sıkıntısı nedeniyle herkesin hayvanlarını satmaya başladı. Bizim için çoban konusu rahatsız edici. Devletin bu duruma müdahale etmesini bekliyorum, dedi.