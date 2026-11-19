Yeni bir Türk devleti mi kuruluyor? ''Anlaşma sağladık, sürgündekiler geri dönecek...''

Kırım Tatar Türklerinin milli lideri Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu, Ukrayna yönetimiyle muhtariyet konusunda anlaştıklarını ve Kırım Muhtar Cumhuriyeti için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Kırım Tatar Türklerinin milli lideri ve Ukrayna Millî Meclisi üyesi Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu, Türkiye gazetesine yaptığı özel açıklamalarda Kırım Muhtar Cumhuriyeti'ne ilişkin tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

"UKRAYNA'YLA HER KONUDA ANLAŞTIK; SÜRGÜNDEKİ KIRIMLILAR KENDİ TOPRAKLARINDA YAŞAMAK İÇİN GERİ DÖNECEK"



Asırlar süren işgal ve sürgünlerle mücadele eden Kırım Türklerinin yeniden kendi özerk devletlerine kavuşma sürecine dair konuşan Kırımoğlu, Kiev yönetimiyle her başlıkta uzlaşıya varıldığını vurgulayarak, "Şu an devam eden bir savaş var. Yaşanan olağanüstü şartlar sebebiyle anayasada herhangi bir değişiklik yapılamıyor. Ancak muhtariyete dair her konuda anlaştık. Özgür Kırım aynı zamanda Kırım Tatarlarının kendi özerk devleti olacak inşallah. Yüz binlerce sürgün Kırımlı, kendi ana vatanında, kendi bayrağı altında yaşamak için yeniden dönecek." ifadelerini kullandı.

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"ADİL BARIŞ ANCAK GASBEDİLEN TOPRAKLARIN İADESİYLE MÜMKÜN"

Devam eden barış müzakereleri ve sahadaki ateşkes ihtimallerine dair de kritik uyarılarda bulunan Kırımoğlu, Kırım dahil olmak üzere işgal altındaki tüm Ukrayna toprakları iade edilmeden kalıcı ve başarılı bir barışın tesis edilemeyeceğini belirtti. Mevcut şartlarda hem ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki Washington yönetiminin yaklaşımının hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tavrının bu temel şartlardan uzak olduğunu dile getiren Kırımoğlu, ne Kırım Türklerinin ne de Ukrayna halkının tek bir metre dahi vatan toprağından vazgeçmeyeceğinin altını çizdi.

Olası bir ateşkes kararının sahadaki gerilimi sona erdirmeyeceğini, aksine taraflara zaman kazandıracağını savunan Kırımoğlu, Rusya'nın asıl hedefinin işgali meşrulaştırmak ve ele geçirdiği toprakları yasalarla kendi sınırlarına katmak olduğunu kaydetti. Ateşkesin ardından çok daha büyük ve dehşetli bir savaşın kaçınılmaz olacağını ifade eden Kırımoğlu, uluslararası sözleşmeler ile Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının da toprakların iadesini emrettiğini hatırlatarak, "Adil barış ancak gasbedilen toprakların iadesi ve işlediği cinayetlerin hesabını vermekle mümkün. Bu molaya Ukrayna'dan çok Putin'in ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

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