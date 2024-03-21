22 Mart BİM aktüel ürünler yine göz dolduruyor: Televizyon, gölgeli salıncak, düdüklü tencere ve daha fazlası… Ramazan ayında BİM aktüel ürün sınıfıyla yine dolu dolu. Bu hafta gelecek ürünler ise çeyiz hazırlayacak ve bahçe eşyası arayanlar için ideal. Birbirinden özel ve uygun fiyatlı ürünler BİM’de yer alacak. İşte listenin tamamı…