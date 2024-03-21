22 Mart BİM aktüel ürünler yine göz dolduruyor: Televizyon, gölgeli salıncak, düdüklü tencere ve daha fazlası…

Ramazan ayında BİM aktüel ürün sınıfıyla yine dolu dolu. Bu hafta gelecek ürünler ise çeyiz hazırlayacak ve bahçe eşyası arayanlar için ideal. Birbirinden özel ve uygun fiyatlı ürünler BİM’de yer alacak. İşte listenin tamamı…

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22 Mart BİM aktüel ürünler yine göz dolduruyor: Televizyon, gölgeli salıncak, düdüklü tencere ve daha fazlası…

22 Mart BİM aktüel ürünlerinde vatandaş yine mağazaya koçacak. Birçok kişinin ihtiyacına hitap eden ürünler satışa çıkacak. 22 Mart Cuma günü sabah saatlerinden itibaren 81 ilde aynı anda satışa çıkacak. BİM aktüel ürünler listesi şu şekilde;

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  • 7 HP Şanzımanlı Tam Profesyonel Çapa Makinesi 13.499 TL

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  • Senna 65" Frameless Ultra HD Google Tv 16.999 TL
  • Senna 55' Frameless Ultra HD Google Tv 12.999 TL

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  • Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL
  • Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6.799 TL
  • Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 1.799 TL
  • Philips Azur Buharlı Ütü 1.799 TL
  • Philips Sakal Düzeltici 479 TL
  • Telefon / Tablet Standı 79 TL
  • Çoklayıcı / Çevirici 5 in 1 Adaptör 219 TL
  • Fakir Arya Hamur Yoğurma Makinesi 3.999 TL
  • Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.299 TL

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  • Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 1500 cc 79 TL
  • Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 2500 cc 99 TL
  • Paşabahçe Cam Kapaklı Yuvarlak Borcam Tencere 2100 cc 119 TL

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  • Oyuncak Çamaşır Makinesi Seti 249 TL
  • Fenerli Kitap Bul Bakalım 169 TL
  • Avokado Yastık 189 TL
  • Barbie Prenses Bebekler 159 TL

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