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2025'in ilk bebeğinden biri yeni yıla merhaba dedi: Saat, 00:00 itibari ile hayata gözlerini açtı...

2025'in ilk bebeğinden biri yeni yıla merhaba dedi: İlk dakikalarda dünyaya gelen bebek ailesini sevince boğdu.

2025'in ilk bebeğinden biri yeni yıla merhaba dedi: Saat, 00:00 itibari ile hayata gözlerini açtı...
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2025'in ilk bebeğinden biri yeni yıla merhaba dedi: İlk dakikalarda dünyaya gelen bebek ailesini sevince boğdu.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2025'in ilk bebeği dünyaya geldi.

2025'in ilk bebeğinden biri yeni yıla merhaba dedi: Saat, 00:00 itibari ile hayata gözlerini açtı...

Bedia (38) ve Karaman Kayalar (40) çiftinin saat 00.00'da doğan erkek bebeklerine, "Umut" ismi verildi.

Anne Bedia Kayalar, gazetecilere, bebeğini kucağına aldığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

2025'in ilk bebeğinden biri yeni yıla merhaba dedi: Saat, 00:00 itibari ile hayata gözlerini açtı...

Dördüncü bebeği olduğunu belirten Kayalar, doğumu bugün beklemediklerini, kendileri için sürpriz olduğunu dile getirdi.

2025'in ilk bebeğinden biri yeni yıla merhaba dedi: Saat, 00:00 itibari ile hayata gözlerini açtı...

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Erdoğan Koca da "Yılın ilk bebeği ailesine ve ülkemize hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz aileyi. Başarı ve mutlu dolu bir hayat diliyoruz." diye konuştu.

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